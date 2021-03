Vodafone: Fenstergriff mit SIM-Karte soll ans Lüften erinnern

Vodafone bietet künftig einen Fenstergriff mit integrierter SIM-Karte an. Der „Klimagriff“ soll seinen Besitzer mit Hinweismeldungen wie einer Lüftungsanweisung unterstützen.

Der Provider will das neue Produkt ab Ende März in Kooperation mit dem Hersteller Smart-Klima anbieten. Der Kaufpreis von 143 Euro beinhaltet dann eine Vodafone-SIM-Karte inklusive der Nutzungsgebühren für die verbundenen Online-Funktionen für ein Jahr.

Mithilfe integrierter Sensoren misst der mit zwei AA-Batterien ausgestattete Fenstergriff permanent die Raumluft und schlägt seinen Entwicklern zufolge Alarm, wenn die der CO2-Gehalt oder die Luftfeuchtigkeit zu hoch sind und der Raum gelüftet werden muss. Angezeigt wird dies zunächst auf einem integrierten E-Ink-Display. Darüber hinaus kann der Fenstergriff auch per Signalton auf sich aufmerksam machen und Push-Nachrichten verschicken.

Netatmo & Co. als bessere Alternative

Über den Nutzen einer solchen Erweiterung darf man streiten. Zumindest im privaten Umfeld sind die bereits erhältlichen Lösungen zur Raumluftüberwachung deutlich flexibler und günstiger. Lüftungserinnerungen an sich sind ohne Frage sinnvoll und beispielsweise in Verbindung einer Wetterstation von Netatmo unbedingt empfehlenswert. Als Alternative bieten mittlerweile auch diverse weitere Smarthome-Produkte eine derartige Verwendungsmöglichkeit an, die sich in der Regel auch vielseitiger nutzen lassen und teure dedizierte Erweiterungen wie den neuen Vodafone-Fenstergriff überflüssig machen.

Besonders zu berücksichtigen sind hierbei auch die laufenden Kosten. Nach Ablauf der zeitlich befristeten, im Kaufpreis integrierten SIM-Karten-Nutzung werden beim Vodafone-Fenstergriff zusätzliche Gebühren fällig, die bei Standard-Smarthome-Komponenten in der Regel so nicht anfallen. Netatmo und dergleichen nutzen für den Datenaustausch die vorhandene Netzwerkanbindung, während mit einer eigenen SIM-Karte ausgestattete Produkte auf spezielle Mobilfunktarife angewiesen sind. Der Vodafone-Partner Smart-Klima spricht hier von einer Nutzungsgebühr von jährlich 15 Euro pro Klimagriff.