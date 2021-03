Apple Store: Kostenlose Reparaturen als „Bonus“ oder exklusive Ausnahme?

Haben Apple-Mitarbeiter die Möglichkeit, einzelne Kunden nach dem Motto „Überraschung und Freude“ bevorzugt zu behandeln und diesen beispielsweise die normalerweise anstehenden Reparaturkosten zu erlassen.

Entsprechende Behauptungen einer offenbar ehemaligen Apple-Mitarbeiterin machen gerade in Form eines TikTok-Videos die Runde, bringen allerdings auch Anlass zum Zweifel mit sich.

Eine pauschale Regelung nach dem Motto „du darfst pro Monat so und so viele Ausnahmen machen“ wird kaum existieren. Dies geht auch aus dem deutlich sachlicher gehaltenen Statement eines anderen ehemaligen Apple-Mitarbeiters auf Reddit hervor. Dieser bestätigt zwar, dass es grundsätzlich Ausnahmen und kostenlose Reparaturen gibt, diese in der Regel aber von besonderen Umständen und zudem der finalen Entscheidung des jeweiligen Filialleiters abhängen. Eine Erfahrung, die wir auch auf Basis zahlreicher Leserberichte bestätigen können.

Es ist unglaublich selten, dass Kunden kostenlose Reparaturen erhalten. Es kommt definitiv vor, doch muss ein Manager involviert sein. Kein Apple-Genius kann einfach sagen: "Oh, es ist kostenlos".

Was man grundsätzlich mitnehmen kann ist die Einschätzung, dass man auf die freundliche Tour in der Regel mehr erreicht. Zwar scheint Apple darauf bedacht, Menschen „aus dem Verkehr zu ziehen“, die lautstark und mit unfreundlichen Worten auf sich aufmerksam machen, doch ist es hier um die Chance auf Entgegenkommen und Sonderkonditionen wohl eher schlecht bestellt.