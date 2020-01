Laundrify: Push-Mitteilung wenn die Waschmaschine fertig ist

Ihr habt eine „dumme“ Waschmaschine und wollt auf dem Smartphone sehen, wenn die Wäsche fertig ist? Dann solltet ihr einen Blick auf Laundrify werfen. Der Zwischenstecker verbindet sich über WLAN mit dem Internet und in der zugehörigen App seht ihr dann jederzeit, ob die Waschmaschine noch läuft. Zudem könnt ihr euch per Push-Nachricht über den Abschluss des Waschvorgangs informieren lassen.

Laundrify ist die Bastelarbeit des deutschen Entwicklers Mike Mülhaupt. Die Basis dafür ist eine herkömmliche schaltbare WLAN-Steckdose. In Kooperation mit dem Hersteller der Steckdosen liefert Mülhaupt diese mit einer modifizierten Firmware aus und hat statt der Schaltfunktion eine Leistungsüberwachung integriert.

Die zugehörige Laundrify App zeigt neben grundlegenden Konfigurationsoptionen für die Steckdose auch an, ob bzw. seit wann die Waschmaschine gerade läuft. Die Push-Benachrichtigung zum Ende des Waschvorgangs kann optional aktiviert werden, der Service ist dauerhaft kostenlos. Das Ganze funktioniert auch in Familien und WGs, wenn die Waschmaschine mit anderen Personen gemeinsam genutzt wird, können diese per Linkfreigabe ebenfalls die App-Funktionen nutzen.

Laundrify wird vergleichsweise günstig für 25 Euro angeboten. Der Entwickler bittet zudem ausdrücklich um Feedback, sei es zu Fehlern oder mit Blick auf eine Weiterentwicklung des Produkts. Auf seiner To-Do-Liste steht neben der Integration in bestehende Smarthome-Plattformen auch eine Version der Steckdose für Anwender, die keine WLAN-Empfang in ihrer Waschküche haben. Eure Fragen könnt ihr auch hier in den Kommentaren absetzen, sie werden dort nach Möglichkeit zeitnah beantwortet.