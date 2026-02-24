Vodafone: Bestandskunden erhalten 100 Gigabyte Zusatzdaten

Zwischen dem 20. Februar und dem 31. März 2026 stellt Vodafone ausgewählten Mobilfunkkunden ein zusätzliches Datenkontingent von 100 Gigabyte zur Verfügung. Die Aktion richtet sich an Privatkunden mit Laufzeitvertrag oder Prepaid-Tarif sowie an Selbstständige.

Auch Nutzer von GigaCube-Angeboten und reinen Datentarifen können das Extra buchen. Voraussetzung ist, dass kein Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen besteht.

Das zusätzliche Volumen wird kostenfrei bereitgestellt und ist nicht an weitere Tarifänderungen gekoppelt. Die Freischaltung erfolgt ausschließlich über die MeinVodafone-App. Nach der Aktivierung kann das Kontingent für einen Zeitraum von bis zu 30 Tagen genutzt werden. Spätester Endtermin ist der 31. März 2026.

Buchung ausschließlich per App vorgesehen

Die Option erscheint im passwortgeschützten Kundenbereich der App. Eine vorherige E-Mail ist für die Teilnahme nicht zwingend erforderlich. Nach der Aktivierung informiert Vodafone per SMS über die erfolgreiche Freischaltung, anschließend erscheint das zusätzliche Datenpaket direkt im Datenzähler der App.

Das Zusatzvolumen gilt nicht nur im Inland, sondern kann auch innerhalb der EU verwendet werden. Ausgenommen sind jedoch Zusatzkarten wie FamilyCards oder Red+ Karten. Eine Weitergabe oder gemeinsame Nutzung des Bonusvolumens mit anderen Karten ist nicht vorgesehen. Endet der zugrunde liegende Vertrag, verfällt nicht verbrauchtes Restvolumen.

Bonus wird vor regulärem Tarif angerechnet

Bei der Nutzung wird zunächst das 100-Gigabyte-Paket belastet. Erst danach greift das im Tarif enthaltene Datenvolumen. Sofern vorhanden, wird anschließend auf im GigaDepot gespeicherte Restdaten aus dem vorherigen Abrechnungszeitraum zurückgegriffen.

Im Prepaid-Segment ist die Aktion teilweise noch nicht für alle Nutzer sichtbar. Dort verweist die App auf eine bevorstehende Bereitstellung. Vertragskunden können das Angebot bereits aktivieren. Erst gestern hatte Vodafone die Einführung eines dauerhaften Netflix-Rabatt angekündigt.