Viele funktionale Erweiterungen
Grocery List: Einkaufsliste mit Texterkennung jetzt mit iCloud-Sync
Die iPhone-App Grocery List haben wir zum Jahreswechsel bereits vorgestellt und kurz darauf über das erste größere Update berichtet. Inzwischen hat sich die Anwendung deutlich weiterentwickelt und uns dazu motiviert, diese auf Seite eins unseres Homescreens zu platzieren.
Grocery List hat sich im Alltag bewährt, funktional zugelegt und bleibt ein Geheimtipp.
Im Kern bleibt das Konzept unverändert: Handschriftliche oder gedruckte Einkaufslisten werden per Kamera erfasst und direkt auf dem Gerät in eine digitale Abhakliste umgewandelt. Die Texterkennung läuft lokal auf dem iPhone. Eine Internetverbindung ist dafür nicht erforderlich. Alternativ lassen sich Produkte per Sprache erfassen. Dabei werden die einzelnen Artikel nacheinander diktiert und automatisch als separate Listeneinträge angelegt, die sich im Supermarkt einzeln abhaken lassen. Auch diese Verarbeitung erfolgt direkt auf dem Gerät.
Kategorien frei anpassbar
Mit den jüngsten Versionen hat der Entwickler den Funktionsumfang gezielt erweitert. Seit Version 1.3.0 lassen sich Kategorien hinzufügen, umbenennen oder löschen. Wer etwa feststellt, dass ein Produkt in der falschen Rubrik gelandet ist, kann die Struktur nun vollständig anpassen. Kategorien sind jetzt komplett über das Einstellungsmenü editierbar.
Bereits Anfang Januar kamen neue Designs hinzu. Neben Classic und Carbon steht auch ein Legal Pad Stil in Gelb, Rosa oder Blau zur Verfügung. Kleinere Fehler beim Bearbeiten von Einträgen wurden behoben. Zudem bleibt die Tastatur beim Hinzufügen neuer Produkte geöffnet, was längere Listen beschleunigt.
Optionaler iCloud-Abgleich
Eine der wichtigsten Neuerungen folgte Anfang Februar mit Version 1.4.0. Seitdem bietet Grocery List eine optionale iCloud-Synchronisation an. Wer möchte, kann seine Einkaufslisten damit zwischen mehreren Geräten abgleichen. Die Funktion ist freiwillig und muss aktiv eingeschaltet werden. Damit erweitert die App ihren bisherigen Offline-Ansatz um eine Synchronisationslösung, ohne zwingend auf ein Benutzerkonto oder externe Dienste zu setzen.
Grocery List bleibt kostenlos und verzichtet weiterhin auf Werbung. Durch die Kombination aus lokaler Texterkennung, strukturierter Spracheingabe und nun optionalem iCloud-Abgleich hat sich die App in unserem Alltag als praktische Ergänzung zum klassischen Papierzettel etabliert. Eine klare Empfehlung.
Entwickler: Mariano Wadi Jacobo
Funktioniert der iCloud Sync auch innerhalb der Familie oder nur auf eigenen Geräten?
So wurde der iCloud Sync nicht designed. Somit: nein
Leier nicht teilbar. Das wäre das killerfeature. Aktuell nutzen wir daher die systemeigene Erinnerungsapp -> Familieneinkäufe
Zum teilen find eich GetMe am besten. Auch schön simpel, aber man kann’s eben zu zweit benutzen.
Gerne hat Keine Texterkennung, oder?
Wir nutzen seit vielen Jahren, Bring!
iPhone, Watch und über Systemgrenzen.
Bring ist EINFACH genial
Ich bin seit geraumer Zeit von „Die Einkaufsliste“ begeistert.
Mehrere Listen, die man teilen kann, was beim Einkaufen cool ist. Wenn dem anderen noch was fehlt, kann er es schnell auf die Liste setzen.
Wir auch. Und es funktioniert auch mit Android-Geräten.
Bei der Schrift fühle ich mich, als hätte ich nen Android von Tante Erna in der Hand :-D
Ja, die Schrift und das Design catcht mich auch nicht.
Ist die simple Notiz mit Liste, die ich mit meiner Frau teile zu einfach in der Lösung?
Mache ich auch so. Und auch so praktisch zum hinzufügen via Siri.
Einfach eine Einkaufsliste in Erinnerungen angelegt und mit meiner Frau geteilt, fertig und keine zusätzliche App erforderlich.
Verstehe ich auch nicht. Die systemeigene Einkaufsliste hat mehrere Vorteile für mich:
1. Kann ich mit meiner Frau teilen
2. Kann ich Siri sagen: Füge xxx der Einkaufsliste hinzu
3. Sortiert automatisch die Artikel in die richtige Abteilung
4. Hat nicht so einen exotischen Font. (das ist ja fürchterlich)
Bei mir:
zwei Geräte in einem Account:
Die Liste ist unvollständig, also es synchronisiert, aber nicht alles!?!
Beste Grüsse
Es geht doch nichts über die Einkaufslisten-App „Pon“. Sync geht da schon ewig. Nutzen das mit der ganzen Familie.
Man kann Preise und Angebote erfassen, man wird in der Nähe eine Supermarktes ans einkaufen erinnert, wenn ein Artikel aus diesem Supermarkt auf der Liste steht und die App speichert die Reihenfolge in der man durch den Laden geht und sortiert danach die Artikel auf der Liste.
Wir benutzen bereits seit Jahren die Pon Einkaufsliste. Vorteil: Die Einkaufsliste lässt sich über die Alexa Geräte per Sprachbefehl füllen und die jeweiligen Einkaufslisten lassen sich in der Familie teilen. Für uns ideal.
Ich kenne die App nicht aber auf den Fotos im Artikel stehen keine Mengenangaben. Ist das so? Das fände ich ziemlich unpraktisch.