Grocery List: Einkaufsliste mit Texterkennung jetzt mit iCloud-Sync

Die iPhone-App Grocery List haben wir zum Jahreswechsel bereits vorgestellt und kurz darauf über das erste größere Update berichtet. Inzwischen hat sich die Anwendung deutlich weiterentwickelt und uns dazu motiviert, diese auf Seite eins unseres Homescreens zu platzieren.

Grocery List hat sich im Alltag bewährt, funktional zugelegt und bleibt ein Geheimtipp.

Im Kern bleibt das Konzept unverändert: Handschriftliche oder gedruckte Einkaufslisten werden per Kamera erfasst und direkt auf dem Gerät in eine digitale Abhakliste umgewandelt. Die Texterkennung läuft lokal auf dem iPhone. Eine Internetverbindung ist dafür nicht erforderlich. Alternativ lassen sich Produkte per Sprache erfassen. Dabei werden die einzelnen Artikel nacheinander diktiert und automatisch als separate Listeneinträge angelegt, die sich im Supermarkt einzeln abhaken lassen. Auch diese Verarbeitung erfolgt direkt auf dem Gerät.

Kategorien frei anpassbar

Mit den jüngsten Versionen hat der Entwickler den Funktionsumfang gezielt erweitert. Seit Version 1.3.0 lassen sich Kategorien hinzufügen, umbenennen oder löschen. Wer etwa feststellt, dass ein Produkt in der falschen Rubrik gelandet ist, kann die Struktur nun vollständig anpassen. Kategorien sind jetzt komplett über das Einstellungsmenü editierbar.

Bereits Anfang Januar kamen neue Designs hinzu. Neben Classic und Carbon steht auch ein Legal Pad Stil in Gelb, Rosa oder Blau zur Verfügung. Kleinere Fehler beim Bearbeiten von Einträgen wurden behoben. Zudem bleibt die Tastatur beim Hinzufügen neuer Produkte geöffnet, was längere Listen beschleunigt.

Optionaler iCloud-Abgleich

Eine der wichtigsten Neuerungen folgte Anfang Februar mit Version 1.4.0. Seitdem bietet Grocery List eine optionale iCloud-Synchronisation an. Wer möchte, kann seine Einkaufslisten damit zwischen mehreren Geräten abgleichen. Die Funktion ist freiwillig und muss aktiv eingeschaltet werden. Damit erweitert die App ihren bisherigen Offline-Ansatz um eine Synchronisationslösung, ohne zwingend auf ein Benutzerkonto oder externe Dienste zu setzen.

Grocery List bleibt kostenlos und verzichtet weiterhin auf Werbung. Durch die Kombination aus lokaler Texterkennung, strukturierter Spracheingabe und nun optionalem iCloud-Abgleich hat sich die App in unserem Alltag als praktische Ergänzung zum klassischen Papierzettel etabliert. Eine klare Empfehlung.