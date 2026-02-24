Ente erweitert Cloud-Angebot um digitalen Tresor

Der bislang als Fotospeicher bekannte Cloud-Dienst Ente hat sein Angebot um einen digitalen Tresor für sensible Informationen erweitert. Die Neuerung nennt sich Ente Locker und lässt sich wie Ente Fotos geräte- und plattformübergreifend verwenden. Für das iPhone steht dafür eine eigenständige App zur Verfügung, die unabhängig von Ente Fotos genutzt werden kann.

Die Entwickler richten sich mit ihrem neuen Angebot an Nutzer, die wichtige Dokumente sicher und zentral aufbewahren möchten. Alle gespeicherten Inhalte werden nach Angaben der Entwickler Ende-zu-Ende verschlüsselt; der Zugriff ist nur mit dem auf dem Gerät des Nutzers gespeicherten Schlüssel möglich.

Digitaler Tresor für mobilen Zugriff

Ente Locker ist für die Ablage von Ausweisen, persönlichen Unterlagen und Finanzdokumenten vorgesehen. Darüber hinaus ist die Anwendung auch für Zugangsdaten, Wiederherstellungsinformationen und geschützte Notizen gedacht, die man im Alltag ortsunabhängig benötigen könnte.

Das neue Angebot lässt sich auch zum kontrollierten Teilen von Informationen verwenden. Einzelne Inhalte können gezielt für ausgewählte Vertrauenspersonen freigegeben werden, ohne den gesamten Datenbestand offenlegen zu müssen. Ergänzend dazu bietet Ente Locker die Möglichkeit, Notfallkontakte zu benennen, die dann Zugriff auf vom Nutzer ausgewählte Informationen erhalten können.

Offener Quellcode und Datenschutz

Der neue Teilbereich ist wie das gesamte Angebot von Ente mit besonderem Fokus auf Datenschutz ausgelegt. Die zugrundeliegende Architektur wurde nach Angaben der Entwickler extern überprüft. Ente wurde von Beginn an als sicher verschlüsselte Alternative zu den klassischen Cloudspeicherangeboten aufgezogen. Die Entwickler bieten den Quellcode ihrer Anwendungen über Git-Hub zur Einsicht an.

Ente Locker ist in die bestehenden Abo-Pläne des Anbieters integriert. Die kostenlose Option mit 10 GB Speicher erlaubt es, bis zu 100 Elemente im persönlichen Tresor zu speichern. Bei den kostenpflichtigen Varianten steigt diese Zahl auf 1.000 Elemente. Die Preise variieren hier je nach Speicherplatz zwischen 2,49 Euro und 19,99 Euro pro Monat.