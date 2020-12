VOCOlinc wird „Adaptives Licht“ für L3-Lampen und LS2-Lightstrip bereitstellen

Mit VOCOlinc wird ein weiterer Hersteller die HomeKit-Funktion „Adaptives Licht“ unterstützen. Der Hersteller führt mit ausgewählten Endkunden bereits erste Beta-Tests durch. Die Markteinführung ist für Mitte Januar geplant.

„Adaptives Licht“ ist eine mit iOS 14 eingeführte HomeKit-Funktion, mit deren Hilfe sich die Lichtfarbe der Leuchtmittel automatisch an die jeweilige Tageszeit anpasst. Bei kompatiblen Lampen wird die Option als zusätzliche „Lichtfarbe“ angezeigt. Wählt man diese aus, so aktiviert man einen Automatikmodus, der die Lichtquelle beispielsweise mittags heller und kälter leuchten lässt, als in den Morgen- und Abendstunden oder im gedimmten Zustand.

Laut Aussagen des Herstellers sollen zu Beginn die E27-Lampen VOCOlinc L3 und der LED-Streifen VOCOlinc LS2 die neue Funktion unterstützen.

Die HomeKit-Funktion „Adaptives Licht“ wird bereits von mehreren Hersteller im Zusammenspiel mit ausgewählten Leuchtmitteln unterstützt. Zuletzt konnten wir über eine entsprechende Aktualisierung für Philips Hue berichten. Aus dem HomeKit-Programm von Eve ist der Eve Lightstrip mit der automatisierten Lichtsteuerung kompatibel.

App-Update behebt Probleme

Bei der Gelegenheit wollen wir auch auf das aktuelle Update für die VOCOlinc-App hinweisen. Werft nach der Installation einen Blick in die Update-Anzeige im Menü „Benutzer“. Offenbar kam es hier zuvor teils zu Problemen mit der Anzeige von Software-Updates und deren Aktualisierung. Mit der jetzt verfügbaren Version 3.1.6 der App sollte dieser Fehler behoben sein.