Philips Hue: „Adaptives Licht“ für einzelne Lampen aktivieren

Letzte Woche haben wir bereits darüber informiert, dass die Unterstützung der HomeKit-Funktion „Adaptives Licht“ für Philips Hue verteilt wird. Mittlerweile scheint das dafür benötigte Update der Philips-Hue-Bridge bei allen Nutzern verfügbar zu sein. Werft einen Blick in die Einstellungen der Philips-Hue-App, hier lautet die aktuelle Versionsnummer 1941132070.

Wenn die Voraussetzungen auf Firmware-Seite geschaffen sind, solltet ihr beim nächsten Start von Apples Home-App einen Einführungsbildschirm zur neuen Funktion und damit verbunden auch die Möglichkeit präsentiert bekommen, die Funktion für ausgewählte Lichtquellen zu aktivieren. Alternativ habt ihr fortan aber auch die Möglichkeit, dies bei Bedarf manuell und für jede Lampe einzeln zu tun.

„Adaptives Licht“ ist quasi lediglich eine neue Lichtfarbe. Ihr seht das Symbol dafür sobald ihr die Farbeinstellungen einer unterstützten Lampe öffnet in der Home-App stets ganz links in der oberen Reihe. Sobald diese Farboption angewählt ist, passt sich die Lichtquelle dem Tagesverlauf an, sie leuchtet also mittags heller und kälter als in den Morgen- und Abendstunden sowie im gedimmten Zustand.