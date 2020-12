Chaos Communication Congress: App-Update und Infos zum rc3

Mit dem Update auf Version 1.6 präsentiert sich die App rC3 – Congress bereit für den anstehenden Chaos Communication Congress. Die traditionelle Veranstaltung des Chaos Computer Club findet vom 27. bis 30. Dezember 2020 und unter dem Titel Remote Chaos Experience (rc3) ausschließlich digital statt.

Für die aktive Teilnahme an der Veranstaltung ist allerdings auch in diesem Jahr eine Anmeldung erforderlich. Die maximale Teilnehmerzahl wurde jedoch bereits erreicht, sodass keine weiteren Tickets verfügbar sind. Doch werden die offiziellen Videostreams und zugehörigen Veröffentlichungen wie immer kostenlos und ohne Anmeldung über media.ccc.de zur Verfügung stehen. Die Tickets sind ausschließlich für den erweiterten Zugang und die Interaktion der Teilnehmenden untereinander nötig. Beispielsweise laufen hier in der Teilnehmerzahl begrenzte Workshops und sonstige Projekte.

Da in diesem Jahr beim CCC so einiges anders läuft, kann es nicht schaden, wenn sich Teilnehmer und Interessierte bereits im Vorfeld mit den neuen Abläufen vertraut machen. Die Verantwortlichen haben die wichtigsten Informationen dazu um rc3-Blog sowie auf einer zusätzlichen „How to Play“-Seite zusammengestellt.