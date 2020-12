WhatsOnPrime? – Video-Suchmaschine für Amazon kommt im Januar

Der Erfolg von WhatsOnFlix? und wohl auch zahlreiche Nutzeranfragen haben die Entwickler der iOS-App dazu ermuntert, ein Pendant für Amazon Video anzubieten. Zwar gibt es weiterhin noch keinen offiziellen Starttermin für „WhatsOnPrime?“, doch wenn alles nach Plan läuft, dürfte die App bereits im Januar angeboten werden.

Genau wie „WhatsOnFlix?“ für Netflix soll auch „WhatsOnPrime?“ mit Bezug auf Amazon Video dabei helfen, die im Rahmen des Abos verfügbaren Videos besser im Blick zu haben. Besonders hilfreich sind hier Funktionen wie die Anzeige der Neuzugänge auf Tagesbasis sowie ein Überblick all jener Videos, die in Kürze aus dem Programm von Amazon Video verschwinden werden. Optional kann die App auch per Push-Mitteilung über die Verfügbarkeit neuer Inhalte informieren.

Mit Blick auf die inhaltlichen Unterschiede zwischen Prime Video und dem gesamten Video-Angebot auf Amazon hält ein Schalter die Option bereit, dass nur die im Prime-Abo enthaltenen Videos angezeigt werden. Weitere Filteroptionen erlauben die Suche abhängig von der Bewertung oder zwischen Filmen und Serien getrennt.

„WhatsOnPrime?“ wird voraussichtlich genauso wie „WhatsOnFlix?“ kostenlos angeboten und in der Basisversion durch Werbeeinblendungen finanziert werden. Gegen eine Einmalzahlung in Höhe von 3,49 Euro kann man dann nicht nur die Werbung entfernen, sondern auch zusätzliche Funktionen akivieren. Dazu zählt auch der oben genannte, nur in der Premium-Variante verfügbare Schalter zur ausschließlichen Anzeige der Prime-Inhalte.