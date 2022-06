Visits: Location-Tagebuch aktuell komplett kostenlos

In Sachen Datenschutz heißt es von Entwickler-Seite: „Wir sammeln keine persönlichen Daten und geben keine Daten an Werbekunden oder Dritte weiter.“

Visits lässt sich auf mehreren Endgeräten gleichzeitig installieren und synchronisiert den Ortsverlauf über Apples iCloud. Die Anwendung besitzt eine deutsche Benutzeroberfläche, kann per Face-ID gesichert werden und gestattet es nicht nur die einzelnen Aufenthalte um kleine Anmerkungen zu ergänzen, sondern integriert auch das Fotoalbum und erlaubt euch so einen schnellen Blick auf die „Fotos des Tages“ zu werfen. Erwähnenswert: Ein Export aller Daten im CSV-Format ist möglich.

Visits greift auf die Ortungsdienste des iPhones zu, um die Ankunft an neuen Orten zu erfassen und notiert diese anschließend in einer Tagesübersicht. Die von der App ermittelten Locations können beliebig um eigene Einträge ergänzt, editiert und auch gelöscht werden. Zudem lassen sich bestimmte Orte komplett von der automatischen Standort-Verfolgung ausschließen.

Insert

You are going to send email to