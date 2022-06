Apple Karten und CarPlay: Abbiegehinweise der Apple Watch deaktivieren

Hier haben wir „Mit CarPlay fahren“ deaktiviert, da uns die tonlose Display-Ausgabe im Fahrzeug in den allermeisten Fällen ausreicht und empfehlen euch ebenfalls die Einstellungen direkt an die eigenen Vorlieben anzupassen. Wer jetzt nicht konfiguriert, ärgert sich das nächste Mal im Auto nur wieder über das Dauerklopfen.

Insert

You are going to send email to