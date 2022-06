Google TV: Neue iPhone-App dient (auch) als Fernbedienung

In der Google TV-App werden sich die Empfehlungen dann auch zum Bestücken persönlicher Watchlists nutzen lassen, in der all jene Inhalte notiert werden können, die ihr euch noch anschauen wollt. Zudem will Google die Merklisten von ausgewählten Prominenten, Influencern und Stars zum Stöbern verfügbar machen.

Insert

You are going to send email to