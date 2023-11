Verkehrswarner Ooono zum Jahresbestpreis

Der Verkehrswarner Ooono lässt sich im Rahmen der laufenden Black-Friday-Woche aktuell mit 30 Prozent Nachlass für nur 34,95 Euro ordern und liegt damit noch mal 5 Euro unter dem Angebotspreis, der zum letzten Prime Day aufgerufen wurde.

Kurz zum Reinholen: Der Ooono ist ein Bluetooth-Taster, der mit Signaltönen und farbigen LEDs auf Stauenden, liegengebliebene Fahrzeuge, Baustellen und andere Verkehrshindernisse aufmerksam macht. Zudem ist eine zuverlässige Blitzer-Warnung integriert, die unter anderem auf die Datenbank von Blitzer.de zurückgreift, allerdings nur aktiviert werden sollte, wenn ihr in Ländern unterwegs seid, in denen die Blitzerwarnung nach wie vor zulässig ist.

Der Verkehrswarner erfüllt dabei grundsätzlich zwei Aufgaben: zum einen aktiviert dieser die zugehörige iPhone-Applikation im Systemhintergrund, ohne dass ihr das Apple-Handy dafür aus der Hosentasche nehmen müsst. Zum anderen lassen sich über den Taster eigene Warnungen an das System übermitteln beziehungsweise vorhandene Warnungen bestätigen.

Der Ooono-Verkehrswarner der ersten Generation macht auch weiterhin keine zusätzlichen Abo-Kosten geltend. Der volle Funktionsumfang der iPhone-Anwendung wird mit dem einmaligen Kauf des Tasters freigeschaltet. Damit hat der klassische Ooono einen attraktiven Vorteil gegenüber der zweiten Generation, die noch nicht allgemein verfügbar ist, aber bereits vorgestellt wurde und bald wiederaufladbar mit integriertem USB-C-Port angeboten wird.

Nächste Generation dann mit Abo

So wird der Ooono-Nachfolger mit optionalem Abonnement angeboten, für das bezahlen muss, wer die CarPlay Integration des Tasters in Anspruch nehmen möchte. Diese ist ausschließlich der zweiten Generation vorbehalten und zeigt eine zusätzliche Straßenkarte mit eingezeichneten Verkehrshindernissen an.

Wir haben sehr gute Erfahrungen mit dem Ooono gemacht, dieser hatte nach einem iOS-Update zwischenzeitlich mit der automatischen Verbindung zum iPhone zu kämpfen, registriert dieses inzwischen aber wieder zuverlässig.