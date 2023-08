Verkehrswarner Ooono: Version 2 bringt CarPlay als Abo-Option

Über die damit verbundenen Abo-Gebühren lässt sich streiten. Der Preis ist mit 12 Euro im Jahr im Rahmen und dürfte vor allem dafür gedacht sein, die mit der Anbindung an die Datenbank von Blitzer.de und den Betrieb der eigenen Server-Infrastruktur verbundenen Kosten zu decken. Warum man eine solche Option nicht auch für Besitzer des alten Ooono anbietet, steht natürlich in den Sternen.

Die CarPlay-Anbindung bleibt dem neuen, von September an erhältlichen Ooono Co-Driver 2 vorbehalten. Dieser kommt zwar auch mit einer Reihe von technischen Verbesserungen, doch dürfte die Software-Politik für bestehende Kunden eine Enttäuschung sein. So wird die CarPlay-Option gemeinsam mit einer neuen Navigationsfunktion in der Ooono-App ausschließlich für den neuen Ooono angeboten.

Bei dem aktuell zum Preis von 43,19 Euro erhältlichen Ooono Co-Driver 1 handelt es sich ja um einen kleinen Knopf im Auto, der das iPhone in erster Linie zur Standortbestimmung und dem Datenabgleich mit der Radar- und Gefahrendatenbank von Blitzer.de benutzt. Die Warnungen werden über den für die Befestigung am Armaturenbrett vorgesehenen Knopf selbst ausgegeben und wie sich nun herausstellt, war die für diesen kurzzeitig verfügbare CarPlay-Integration kein Vorgeschmack auf eine bevorstehende Funktionserweiterung, sondern ein Versehen der Entwickler.

Insert

You are going to send email to