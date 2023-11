eufy Floodlight Cam E340 ausprobiert: 360-Grad-Erfassung und helles Licht

eufy hat mit der Floodlight Camera E340 eine Sicherheitskamera im Programm, die für den Einsatz im Außenbereich konzipiert und mit zwei hellen LED-Panels ausgestattet ist. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang: Die Kamera benötigt einen festen Stromanschluss und wird dementsprechend wohl in den meisten Fällen als Ersatz für eine Außenleuchte montiert.

Bei der Verwendung als Außenleuchte gilt es zu bedenken, dass bei der E340 die Nutzung als Sicherheitskamera klar im Fokus steht. Das Licht lässt sich zwar dimmen, wenn man die Kamera aber gleichzeitig auch als stimmungsvolle Terrassenbeleuchtung verwenden will, sollte man sich die eufy Wall Light Cam S100 ansehen. Die wirkt nicht nur optisch freundlicher, sondern kann auch mit farbigen Lichteffekten dienen.

Die bessere Kamera und ist ohne jede Frage jedoch die Floodlight Camera E340. Dies liegt allem voran an dem dualen Kamerasystem, das eine Weitwinkel- und eine Detailkamera kombiniert und eine 360-Grad-Überwachung ermöglicht. Die Doppelansicht der beiden Kameras in der eufy-App ist ungewohnt, hat aber durchaus ihre Vorteile, den die überwachte Fläche vergrößert sich auf diese Weise deutlich. Optional kann man die App übrigens auch so konfigurieren, dass die beiden Kameras separat angezeigt werden.

Zur App kommen wir gleich detaillierter, zuvor noch ein paar Worte zum Lieferumfang und der Montage.

Wuchtig aber gut zu montieren

Die eufy Floodlight Camera E340 ist größer und schwerer, als wir anhand der Werbeaufnahmen erwartet haben. Angesichts ihrer Ausstattung ist das dann aber auch logisch, unten hängt das für sich schon recht große Dual-Kameramodul, im Hauptgehäuse sind der Kameramotor, Sensoren und Lautsprecher verbaut und oben sitzen dann die beiden horizontal und vertikal verstellbaren LED-Panels am Gehäuse.

Hinter einem Gummiverschluss an der Unterseite der Kamera versteckt sich ein Steckplatz für Micro-SD-Karten. Die Kamera lässt sich auch ohne Cloud-Anbindung und ohne eufy HomeBase betreiben, die Aufnahmen werden dann ausschließlich lokal auf der SD-Karte gespeichert. Die eufy HomeBase ist eine nette Option und steht dann nicht nur zusätzlicher Speicherplatz, sondern auch mehr Rechenleistung für KI-Funktionen wie Menschen-, Gesichts- oder Haustiererkennung zur Verfügung.

Die Montage der Kamera geht erfreulich einfach vonstatten. Man kann zunächst die leichte Basisplatte festschrauben und setzt dann erst die Kamera selbst auf. eufy hat hier prima mitgedacht: Weil man nur zwei Hände hat liegt ein Haken bei, mit dem man die Kamera an die Basisplatte hängen kann, während man die Kabel verbindet.

Konfiguration von Kamera und Beleuchtung

Nach erfolgter Montage kann man sich mithilfe der eufy-App an die Konfiguration der Kamera machen. Wir beginnen mit einem Blick auf die Beleuchtungsoptionen. Abgesehen von der Möglichkeit, die Flutlicht-Panels bei Bedarf zu aktivieren, kennt die E340 zwei verschiedene Automatikeinstellungen. Man kann die Beleuchtung abhängig von einer vorgegebenen Uhrzeit sowie nach Sonnenaufgang und -untergang steuern, oder die Lichtsteuerung an die Bewegungssensoren der Kamera koppeln. In beiden Fällen lässt sich die Helligkeit der Panels per Schieberegler festlegen.

Die Bewegungserkennung kann über separate Einstellungsmenüs verfeinert und beispielsweise in der Empfindlichkeit reguliert werden. Wichtig und gut war für uns hier die Möglichkeit, den Erfassungsbereich so einzustellen, dass nur ein Feld von der Mitte nach links einbezogen wird, was auch hervorragend funktioniert.

Über die Bewegungserkennung kommen wir dann auch zu den Kameraeinstellungen. Hier ist zunächst einmal die Möglichkeit zu erwähnen, eine Voreinstellung für vier verschiedene Aufnahmebereiche vorzunehmen, die man dann per Fingertipp schnell anfahren kann. Ansonsten kann man das Sichtfeld der Kamera jederzeit über ein virtuelles Steuerkreuz verändern.

Unbedingt ausprobieren sollte man die in den Schwenk- und Neigeeinstellungen versteckte KI-Nachverfolgung. Damit verfolgt die Kamera automatisch erkannte Menschen, Tiere oder Fahrzeuge und setzt dabei auch die Zoomfunktion ein.

Wenn nicht anders vorgegeben, werden die durch die Bewegungserkennung ausgelösten Videoclips gespeichert und man kann sich auch per Push-Mitteilung über neue Aufzeichnungen informieren lassen. Abhängig vom verfügbaren Speicherplatz stehen die Aufzeichnungen dann nach Datum sortiert zum Abruf über die eufy-App bereit.

Weitere Einstellungen ermöglichen es, die Video- und Audiofunktionen der Kamera anzupassen, darunter auch die Möglichkeit, das integrierte Mikrofon komplett zu deaktivieren.

Zuverlässig im Dauerbetrieb

Im Praxiseinsatz kann die eufy Floodlight Camera E340 bei uns jetzt schon seit mehreren Wochen im Dauerbetrieb überzeugen. Die Bilder hier im Artikel vermitteln auch einen Eindruck von der Leuchtkraft der beiden LED-Panels. Zugleich funktioniert die Bewegungserkennung zuverlässig und liefert nicht zuletzt auch dank der automatisierten Kamerafunktionen sehr gute und aussagekräftige Aufzeichnungen der registrierten Ereignisse.

Links die Live-Ansicht tagsüber und rechts eine Aufzeichnung bei Dunkelheit mit Flutlicht

Bezüglich der Ereignisaufzeichnung und Push-Mitteilungen müssen wir kurz noch einen Blick in den Bereich „Sicherheit“ der eufy-App werfen. Hier lässt sich nämlich ganz konkret festlegen, wann die Kamera aktiv sein, aufzeichnen und Benachrichtigungen schicken soll.

Zunächst kann man unterschiedliche Vorgaben für die Modi „Zuhause“ und „Abwesend“ machen. Beispielsweise kann man die Kamera wenn man zuhause ist komplett ausschalten oder nur Video aufnehmen lassen, während seiner Abwesenheit aber nicht nur die Aufzeichnung inklusive Push-Mitteilungen, sondern auch Alarmfunktionen wie Lichtblinken oder die in der E340 integrierte Sirene aktivieren. Zwischen diesen Grundeinstellungen kann man dann manuell, nach Zeitplan oder auch auf Geofencing-Basis wechseln.

Zum Black Friday für 180 Euro

Die eufy Floodlight Camera E340 ist eine solide Lösung zur Überwachung von Außenbereichen und kann besonders durch ihr flexibles Kamerasystem und die sehr gute Lichtleistung der LED-Panels punkten. Der offizielle Verkaufspreis für die Kamera liegt bei 229,99 Euro.

Im Rahmen der aktuellen Black-Friday-Angebote von eufy gibt es die Floodlight Camera E340 vorübergehend zum Preis von 179,99 Euro. Beachtet auch, dass eufy gerade auch andere Sicherheitsprodukte deutlich günstiger anbietet. So kostet die oben erwähnte und auch gut als Terrassenlicht geeignete Wall Light Cam S100 momentan 129,99 Euro und die eufy HomeBase 3 wird zum Sonderpreis von 119 Euro angeboten.

Eine Übersicht aller Aktionsprodukte findet ihr hier beim Hersteller sowie hier bei Amazon.