Verkehrs- und Blitzerwarner: Ooono und Saphe mit komplett neuen Apps

Bis zur Hardware-Verfügbarkeit richtet sich das jetzt erhältliche App-Update damit vor allem an Bestandskunden des Bluetooth-Warners. Diese bekommen mit Ausgabe 3.0 der offiziellen iPhone-App jetzt eine runderneuerte App-Oberfläche vorgesetzt, die einen einfacheren Zugriff auf die Ooono-Einstellungen anbietet und eine verbesserte Karte mit allen Warnstellen in der unmittelbaren Umgebung mitbringt. Leider weiterhin ohne CarPlay-Ansicht.

Der Ooono-Verkehrswarner kostet eigentlich um die 50 Euro , ist seit einigen Wochen aber so stark nachgefragt, dass die Bestände im Netz entweder erschöpft sind oder Mondpreise wie aktuell 200 Euro aufgerufen werden. Dies dürfte sich mit Entspannung der weltweiten Lieferketten zwar wieder bessern, wird aber noch eine Weile Zeit in Anspruch nehmen.

