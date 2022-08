Verimi ID-Wallet: Perso-App lässt einfache Fälschungen durch

In der Verimi ID-Wallet „erfassen die Nutzer ihren Führerschein über das Foto-Ident-Verfahren“ von @Veriff . Ich fotografiere Vorder- und Rückseite meines Führerscheins, ändere digital den Namen und drucke die Bilder am Foto-Kiosk der nächstgelegenen Drogerie überlebensgroß aus… pic.twitter.com/y17uxq7I6C

Sowohl Perso als auch Führerschein lassen sich in der kostenlosen App Verimi ID-Wallet bereits speichern, als nächstes wollen die Beteiligten Unternehmen, zu denen neben der Allianz, Axel Springer und der Bundesdruckerei auch die Deutsche Bahn, die Deutsche Bank, die Deutsche Lufthansa, die Deutsche Telekom, die Mercedes-Benz Group, Samsung und Volkswagen zählen, die Voraussetzungen schaffen, um die Gesundheitskarten der Krankenkassen in ihrer App abzulegen.

