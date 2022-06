Digitaler Führerschein auf dem iPhone: Verimi-App ist jetzt live

Die Verimi-Applikation zum digitalen Identitätsnachweis hat mit ihrer jüngsten Aktualisierung nachgeliefert, was bereits im vergangenen Februar angekündigt wurde: Nach dem Personalausweis und vorhandenen Impf-Zertifikaten lässt sich nun auch ein digitales Abbild des persönlichen Führerscheins in der Wallet-Anwendung sichern.

Scheuer scheiterte im September

Damit setzt die Verimi-Applikation jetzt um, woran sich der ehemalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer im September 2021 die Zähne ausgebissen hat und bei dem Versuch die „digitale Pappe“ einzuführen auf ganzer Linie scheiterte. Wir erinnern uns: Scheuer kündigte am 23. September die Verfügbarkeit des digitalen Führerscheins an und stellte diesen als Bestandteil der sogenannten ID-Wallet-Applikation vor.

Im Anschluss an unsere redaktionelle Berücksichtigung des Angebotes gingen dann nicht nur die Server der ID-Wallet-App in die Knie, relativ schnell zeichneten sich auch Sicherheitslücken und ein fragwürdiger Umgang mit Nutzerdaten ab, die das Angebot binnen weniger Tage auf Eis legten:

Seitdem ist hier nichts mehr passiert, die ID-Wallet-Applikation scheint sich nicht mehr im App Store zurückzumelden. Schade, da das Kraftfahrt-Bundesamt extra eine Schnittstelle für ID-Wallet integrierte.

Gemeinschaftsprojekt Verimi übernimmt

Auch ohne Schnittstelle im KBA macht sich das Gemeinschaftsprojekt Verimi jetzt daran den Platz zu besetzen, der seit der Einstellung der ID-Wallet-Applikation vakant ist und bietet sich ab sofort als digitale Führerscheinablage an.

Verimi setzt dafür einen bereits hinterlegten Personalausweis voraus – der sich in der App über die Nahfunk-Funktion des iPhones einlesen lässt – und arbeitet anschließend ähnlich wie die Apps der zahlreichen Car-Sharer. Ist der Perso in der Verimi-Anwendung gesichert, lässt sich der Führerschein durch Abfotografieren und eine zusätzliche Biometrie-Prüfung per Selfie digitalisieren. Wegen fehlender Standards kann dieser die Plastikkarte (oder den rosa Lappen) bei der nächsten Polizeikontrolle zwar noch nicht offiziell ersetzen, schafft aber die Grundlagen um genau dies in ein paar Jahren möglich zu machen.

Einsetzen lassen wird sich das digitale Abbild der eigenen Fahrerlaubnis perspektivisch bei all jenen Anbietern, die die Verifikation über Verimi bereits akzeptieren.

Mit Blick auf die projektverantwortlichen Gesellschafter kommt hier ein stattlicher Zusammenschluss von Unternehmen zusammen. So sind an dem Projekt unter anderem namhafte Marken und Unternehmen wie die Allianz, Axel Springer, die Bundesdruckerei, die Deutsche Bahn, die Deutsche Bank, die Deutsche Lufthansa, die Deutsche Telekom, Here Technologies, die Mercedes-Benz Group, Samsung und Volkswagen beteiligt.