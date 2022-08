Amazon schluckt iRobot, Web.de und GMX sollen verkauft werden

In Deutschland sollen derweil zwei der ältesten E-Mail-Anbieter versilbert werden. Dies berichtet das Handelsblatt heute unter Berufung auf eigene Quellen aus Finanz- und Branchenkreisen. Beide Unternehmen sollen zusammen etwa auf den gleichen Marktwert wie der Saugroboter-Anbieter iRobot kommen und sollen sich von finanzkräftigen Investoren sowohl in kleinen Teilen als auch in großen Mehrheitsanteilen erwerben lassen.

Was die Übernahme des Saugroboter-Anbieters iRobot durch den Onlineriesen Amazon angeht, sind die eigentlichen Preisverhandlungen bereits in Sack und Tüten. Wie Amazon heute mitteilt hätten beide Unternehmen ein Übereinkommen unterzeichnet, das den Verkaufspreis auf 1,7 Milliarden US-Dollar festlegt.

Der Online-Händler Amazon hat heute angekündigt den vor allem in den Vereinigten Staaten beliebten Anbieter von Saugrobotern iRobot übernehmen zu wollen. In Deutschland soll United Internet derweil daran arbeiten die beiden traditionsreichen E-Mail-Marken Web.de und GMX zu vergolden.

