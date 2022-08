HomeKit-Rückbau bei Loxone: Nur zwei Bausteine betroffen

Wie ifun.de inzwischen in Erfahrung bringen konnte, wird Loxone auch weiterhin mit offizieller HomeKit-Zertifizierung vertrieben und muss bis auf Weiteres ausschließlich auf die Bausteine „Garage“ und „Fenster“ verzichten, die Anwender nicht mehr in Kombination mit Apples HomeKit-Standard verwenden können.

Über die Änderungen, die der in Österreich ansässige Anbieter von Smart-Home-Komponenten Loxone an seinem HomeKit-Angebot vorgenommen hat, konnten wir bereits gestern berichten . Mittlerweile lassen sich die Umstellungen zumindest teilweise konkretisieren.

