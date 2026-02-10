UGREEN: Neue Nexode-Pro-Powerbank sticht Ankers Laptop-Akku aus

Mit der Nexode Pro Power Bank bringt UGREEN einen mobilen Stromspeicher auf den Markt, der sich klar als Konkurrenz zu der bereits auf ifun.de vorgestellten 25.000-mAh-Powerbank von Anker versteht.

Kapazität, Bauform und Funktionsumfang sind nahezu identisch, in einem Punkt setzt UGREEN jedoch einen neuen Akzent: Die maximale Ausgangsleistung liegt bei 200 Watt und damit über den 165 Watt des vergleichbaren Anker-Modells.

Mehr Leistung bei ähnlichem Konzept

Wie bei dem bekannten Anker-Akku richtet sich auch die UGREEN-Powerbank an Nutzer, die unterwegs nicht nur iPad und iPhone, sondern auch leistungsfähige Laptops laden wollen. Jeder der USB-C-Anschlüsse kann Geräte mit bis zu 100 Watt versorgen. Werden zwei USB-C-Anschlüsse parallel genutzt, stellt der Akku eine kombinierte Leistung von bis zu 200 Watt bereit. Damit lassen sich beispielsweise zwei Notebooks gleichzeitig laden, ohne dass die Ladegeschwindigkeit deutlich einbricht.

Die Gesamtkapazität von 25.000 mAh bewegt sich auf dem gleichen Niveau wie bei Ankers Laptop Powerbank. Sie reicht aus, um ein MacBook etwa einmal vollständig zu laden oder mehrere Smartphones über den Tag verteilt mit Energie zu versorgen. Für mobile Arbeitssituationen bedeutet das eine ähnliche Reichweite wie bei dem bereits bekannten Anker-Modell.

Kabel und Display integriert

Auch beim Bedienkonzept zeiht UGREEN mit Anker gleich. Zwei USB-C-Kabel sind direkt in das Gehäuse integriert. Eines ist fest verbaut, das zweite lässt sich ausziehen und nach Gebrauch wieder einrollen. Dadurch entfällt in vielen Situationen das Mitführen zusätzlicher Ladekabel. Ergänzt wird die Ausstattung durch einen weiteren USB-C-Port sowie einen USB-A-Anschluss, sodass insgesamt bis zu vier Geräte gleichzeitig geladen werden können.

Ein integriertes Display informiert über den aktuellen Ladezustand, die aktive Leistung an den einzelnen Anschlüssen und die verbleibende Laufzeit. Die Nexode Pro Power Bank von UGREEN trägt eine unverbindliche Preisempfehlung von 99,99 Euro, wird zum Marktstart aber mit 15 Prozent Rabatt für nur 85 Euro angeboten.