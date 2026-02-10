Zwei Kabel, ein Display, mehr Leistung
UGREEN: Neue Nexode-Pro-Powerbank sticht Ankers Laptop-Akku aus
Mit der Nexode Pro Power Bank bringt UGREEN einen mobilen Stromspeicher auf den Markt, der sich klar als Konkurrenz zu der bereits auf ifun.de vorgestellten 25.000-mAh-Powerbank von Anker versteht.
Kapazität, Bauform und Funktionsumfang sind nahezu identisch, in einem Punkt setzt UGREEN jedoch einen neuen Akzent: Die maximale Ausgangsleistung liegt bei 200 Watt und damit über den 165 Watt des vergleichbaren Anker-Modells.
Mehr Leistung bei ähnlichem Konzept
Wie bei dem bekannten Anker-Akku richtet sich auch die UGREEN-Powerbank an Nutzer, die unterwegs nicht nur iPad und iPhone, sondern auch leistungsfähige Laptops laden wollen. Jeder der USB-C-Anschlüsse kann Geräte mit bis zu 100 Watt versorgen. Werden zwei USB-C-Anschlüsse parallel genutzt, stellt der Akku eine kombinierte Leistung von bis zu 200 Watt bereit. Damit lassen sich beispielsweise zwei Notebooks gleichzeitig laden, ohne dass die Ladegeschwindigkeit deutlich einbricht.
Die Gesamtkapazität von 25.000 mAh bewegt sich auf dem gleichen Niveau wie bei Ankers Laptop Powerbank. Sie reicht aus, um ein MacBook etwa einmal vollständig zu laden oder mehrere Smartphones über den Tag verteilt mit Energie zu versorgen. Für mobile Arbeitssituationen bedeutet das eine ähnliche Reichweite wie bei dem bereits bekannten Anker-Modell.
Kabel und Display integriert
Auch beim Bedienkonzept zeiht UGREEN mit Anker gleich. Zwei USB-C-Kabel sind direkt in das Gehäuse integriert. Eines ist fest verbaut, das zweite lässt sich ausziehen und nach Gebrauch wieder einrollen. Dadurch entfällt in vielen Situationen das Mitführen zusätzlicher Ladekabel. Ergänzt wird die Ausstattung durch einen weiteren USB-C-Port sowie einen USB-A-Anschluss, sodass insgesamt bis zu vier Geräte gleichzeitig geladen werden können.
Ein integriertes Display informiert über den aktuellen Ladezustand, die aktive Leistung an den einzelnen Anschlüssen und die verbleibende Laufzeit. Die Nexode Pro Power Bank von UGREEN trägt eine unverbindliche Preisempfehlung von 99,99 Euro, wird zum Marktstart aber mit 15 Prozent Rabatt für nur 85 Euro angeboten.
etwas OT:
Kennt jemand USB-Mehrfach-Ladegeräte, die entweder absichtlich langsam laden, oder die man zumindest einregeln kann?
Ich lade meine Geräte meist über Nacht, da brauch ich keine Schnellladefunktionen und auch nicht die ganze Abwärme am Gerät.
Aktuell hab ich ein älteres Ladegerät, was sowieso nur einen PD-Port hat, so kann ich sehr einfach wählen, wie schnell ich laden möchte.
Das wird nur langsam zu klein mit seinen 4 Ports bzw. bräuchte ich ein Zweites und mittlerweile haben alle Ladegeräte ja eher PD und Schnelllademöglichkeiten und keine Ports mehr, die langsam laden.
Ja ich weiß, ich könnte mir jetzt einzelne Stecker-Netzteile kaufen, die nicht viel Leistung haben, das ist aber nicht mein Ziel.
Lad mit einem USB-C auf USB-A adapter dazwischen
https://www.anker.com/eu-de/products/a2345-anker-prime-250w-6-anschluesse-ganprime?variant=45022067523747
Auch eher Workaround, aber smarte Steckdosenleisten mit mehreren USB-Anschlüssen haben oft wenig Leistung
Die Anker Prime Geräte (Netzstecker und Powerbanks) kannst Du mit der Anker App verbinden. Dort kannst Du dann den einzelnen Ports feste Leistungen zuweisen.
Nicht deine Netzteile bestimmen die Ladegeschwindigkeit sondern die Controller in deinen entsprechenden Endgeräten. Da musst Du herausfinden, was sie so wann manchen, Erwarten sie zwingend ein PD Controller oder können sie auch einfach mit herangeführte Spannung laden. Injoinic Technology ist sehr tolerant und interessant, ISMARTWARE dagegen ultra stur diesbezüglich. Je nach Controller machen die das dann zB mit 9v oder 12V pauschal mit 18W. Bei 5V pauschal mit 12-15Watt. Dann musst Du dir eben Kabel mit entsprechenden USBC Steckern mit PD Controllern für 5,9 oder 12V löten. Belese dich eben in die USBC/PD oder QC Techniken. Meine Beispiele beziehen sich auf meine getestete Stromkanister. Smartphones und Tablets sind wiederum eine eigene miefige Welt, weil da wieder jeder eigene Süppchen kochen möchte.
Danke euch allen für eure Amtworten :)
Hat das die chinesische Zertifizierung ?
Schade ist das zum Beispiel das Betreiben von Geräten und gleichzeitigem Kaden der Powerbank nicht unterstützt wird, z.B. Solar.
Wieso sollte das nicht gehen? Hab die normale ugreen Powerbank mit 25.000mAh da kann ich auch die Powerbank laden und gleichzeitig ein anderes Gerät aufladen
bis zu wieviel Kapazität kann man Powerbänke mit in ein Flugzeug nehmen, die Langstrecke nach Asien fliegen ?
Maximum 100Wh. Die High Speed Powerbank 27.000 von Varta ist UN38.3 konform.