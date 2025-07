Wetter-App Ventusky warnt bei Hagelrisiko

Die Entwickler der Wetter-App Ventusky haben mit dem Update auf Version 46 eine perfekt zur aktuellen Wettersituation passende Funktionserweiterung ausgeliefert. Die Anwendung kann jetzt auch Informationen zur Hagelwahrscheinlichkeit anzeigen und per Push-Mitteilung davor warnen. Allerdings setzt die neue Funktion die Premium-Version der App voraus.

Ventusky zählt zu den beliebtesten für das iPhone erhältlichen Wetter-Apps. Die in Tschechien ansässigen Entwickler haben sich darauf spezialisiert, die von unterschiedlichen Anbietern gelieferten Wetterinformationen zu visualisieren. Als Hauptanbieter fungieren dabei der Deutsche Wetterdienst und die nordamerikanische National Oceanic and Atmospheric Administration, ergänzt von diversen länderspezifischen Angeboten.

In der Basisversion lässt sich die für das iPhone, iPad und die Apple Watch optimierte Ventusky-App kostenlos laden und verwenden. Die neue Hagelwarnung zählt allerdings zu den kostenpflichtigen Zusatzfunktionen. Für das benötigte Premium-Abo bezahlt man im Jahr 14,99 Euro und kann die App dann auf bis zu vier Geräten in vollem Umfang nutzen. Ergänzend sei noch darauf hingewiesen, dass das Angebot von Ventusky als Webversion in vollem Umfang und kostenlos nutzen lässt.

Erweiterung für den Gewitter-Layer

Die neuen Hagelinformationen sind in den Gewitter-Layer von Ventusky eingebunden. Hier stehen nun insgesamt sieben verschiedene Detailansichten zur Auswahl, die Anzeige des Hagelrisikos ist eine davon.

Ventusky bietet in der Premium-Version darüber hinaus die Möglichkeit an, auf den aktuellen Aufenthaltsort bezogene Push-Warnungen bei potenziellem Hagelrisiko anzuzeigen. Diese Funktion findet man in den Einstellungen der App. Im Bereich „Benachrichtigungen“ kann man hier zahlreiche weitere Info- und Warnmeldungen vom Regenhinweis bis zur allgemeinen Wetterlage individuell konfigurieren.

Falls ihr euch fragt, was die ebenfalls erhältliche Abo-Option „Premium+“ ist: Das dürfte sich für die wenigsten privaten Nutzer lohnen. Damit kann man die App auf bis zu 25 Geräten ohne Einschränkungen nutzen und erhält zudem bevorzugten Support.