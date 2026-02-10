iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 341 Artikel

Void: Neuer Pi-hole-Manager ohne Bezahlschranke
Mit Void ist eine neue iOS-App für die Verwaltung von Pi-hole-Installationen erschienen, die sich bewusst von etablierten Angeboten absetzt. Während die bekannte Pi-hole-Remote in den vergangenen Jahren zusätzliche Funktionen hinter eine kostenpflichtige Vollversion verschoben haben, ist Void vollständig kostenlos.

Pi Hole Pause

Die optional angebotenen In-App-Käufe dienen ausschließlich als freiwillige Trinkgeldfunktion und schalten keine zusätzlichen Features frei.

Pi-hole selbst wird in vielen Heimnetzen als zentraler DNS-Filter eingesetzt, um Werbe- und Trackinganfragen netzwerkweit zu blockieren. Der Dienst läuft typischerweise auf einem eigenen Server oder einem Raspberry Pi und verarbeitet sämtliche DNS-Abfragen der angeschlossenen Geräte. Verwaltungsapps wie Void dienen dabei als komfortable Oberfläche für Statuskontrolle und Konfiguration.

Void Pi Hole Overview

Netzwerkweite Steuerung und Analyse

Void erlaubt es, das DNS-Blocking im gesamten Netzwerk mit einem Fingertipp zu aktivieren oder zu deaktivieren. Zusätzlich lassen sich zeitlich begrenzte Pausen festlegen, etwa zur Fehlersuche oder für einzelne Nutzungsszenarien. Widgets auf dem Sperrbildschirm und dem Homescreen zeigen den aktuellen Schutzstatus an und ermöglichen grundlegende Eingriffe, ohne die App zu öffnen.

Query Pi Hole

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Auswertung des Netzwerkverkehrs. Die App stellt Statistiken zu blockierten Anfragen, häufig genutzten Domains und aktiven Clients bereit. DNS-Abfragen lassen sich nach Geräten, Zeiträumen oder Blockierungsstatus filtern. Dadurch wird nachvollziehbar, welche Geräte im Netzwerk welche Anfragen stellen und ob daraus Konfigurationsprobleme entstehen.

Konfiguration, Automatisierung, Anforderungen

Neben der Überwachung bietet Void Zugriff auf zentrale Pi-hole-Einstellungen. Dazu zählen die Pflege von Allow- und Blocklisten, die Verwaltung von Clients per IP-Adresse, MAC-Adresse oder Hostname sowie die Organisation in Gruppen. Auch Wartungsaufgaben wie das Aktualisieren der Blocklisten, das Sichern der Konfiguration oder der Neustart von Diensten sind integriert.

Blocking Pi Hole

Über die Unterstützung von Apple Kurzbefehlen lassen sich wiederkehrende Abläufe automatisieren. Beispielsweise können tägliche Backups oder der Abgleich mehrerer Pi-hole-Instanzen eingerichtet werden. Die App unterstützt mehrere Installationen gleichzeitig und setzt auf eine abgesicherte Anmeldung mit Passwort. Vorausgesetzt werden Pi-hole ab Version 6 sowie iOS ab Version 17. Der Speicherbedarf fällt mit rund zehn Megabyte gering aus.

10. Feb. 2026 um 18:35 Uhr von Nicolas


    24 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
    • Ja, ich wohl auch. Wobei ich im Hinterkopf hatte, von Version 5 auf 6 gab es massive Änderungen, die ich zeitlich jetzt nicht wegstecken konnte. Also muß Void warten. Hätte die App gerne genutzt. Von allen Dingen hab ich eine ständige WireGuard-Verbindung nachhause und könnte so von überall auf den Pi-Hole zugreifen. Naja, ich nutze wenigstens die DNS-Funktion vom Pi-Hole von überall. Und Management kann ich ja auch per Browser erledigen. Wobei ich da schon länger nicht mehr aktiv war.

  • Ach cool, dann gebe ich PiHole doch demnächst nochmal eine Chance. Damals war da irgendwie noch zu viel, was man manuell und kompliziert einstellen musste, was ohne zu viele Kenntnisse dann doch eher nicht so galant war.
    Aber durch so eine App ist das dann auch für Otto-Normal-Verbraucher gut nutzbar.

  • Gibt es so etwas in der Art eigentlich auch für AdGuard Home ? Oder lohnt sich überhaupt der Umstieg von AdGuard Home (läuft auf einer Synology NAS) auf PiHole ?

  • Ich bin vor ein paar Jahren von PiHole auf Adguard Home umgestiegen. Kann mir jemand sagen, ob es allgemein sinn machen würde wieder zurück zu PiHole zu gehen? Was wären die Vorteile/Nachteile?

  • An die Frager bzgl. PiHole oder AdGuard…

    Beide erfüllen was sie sollen. Bei AdGuard war die Vergangenheit etwas verwirrend. Glaub zuerst Russland und dann wo anders…

    Will letztlich sagen, ihr müsst einem Produkt vertrauen und bisher eignen sich beide hervorragend für den Job.

    Ich bin bei PiHole… aber vermutlich ist beides in Ordnung.

  • Was muss man da managen? Es ist doch gerade der Vorteil, dass es im Hintergrund läuft und man keinen Gedanken daran verschwenden muss

  • Verwende seit Jahren NextDNS.io, ist für alle Apple Geräte einfach als Profil installierbar. Kann man super einstellen und läuft ohne Probleme auf ipv4 und ipv6, von Zuhause aus und von Unterwegs. Es sind verschiedene Profile anlegebar z.B. für die Kinder. Ja kostet ein wenig (19.90 im Jahr), aber gut ein PI und Strom ist ja auch nicht umsonst.

