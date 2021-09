USB-C statt Lightning: Europa macht ernst

Treffen die Prognosen der EU-Kommission zu, sollen die neuen Regelungen dabei helfen, die jährlich in der Europäischen Union anfallende Menge an Elektroschrott um 980 Tonnen zu reduzieren.

Wichtigster Eckpunkt: An Smartphones, Tablets, Kopfhörern und Co. sollen die Hersteller ausnahmslos auf USB-C-Buchsen setzen. Die Kabel sollen sich vorerst weiter voneinander unterscheiden dürfen, die Ports hingegen sollen schnellstmöglich auf den selben Standard setzen.

Dieser soll offiziell erst heute präsentiert werden, wurde aber bereits am Mittwoch an zahlreiche Publikationen durchgestochen. Unter anderem berichtet die Nachrichtenagentur Reuters von dem knapp 20 Seiten starken Papier, in dem nicht nur die Vereinheitlichung der Ladeanschlüsse gefordert wird, es soll auch festgeschrieben werden, dass Smartphone-Anbieter ihre Geräte nur noch ohne Netzteile verkaufen dürfen sollen.

