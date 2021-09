Anschließend legt ihr in den Optionen des selben Bereiches noch kurz den Fokusstatus fest (soll Kontakten in der Nachrichten-App angezeigt werden, dass ihr euch gerade nicht stören lassen wollt) und wählt ob die App-Badges auf dem Homescreen und die Mitteilungen auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden sollen. Jetzt läuft erst mal alles wie gewohnt weiter und ihr könnt die Auseinandersetzung mit den zusätzlichen Fokus-Modi auf das nächste freie Wochenende verschieben.

Dabei stören sich die wenigsten Anwender und Anwenderinnen an der Idee, Mitteilungen und Benachrichtigungen in Abhängigkeit von der gerade vorherrschenden Alltagssituation feiner konfigurieren zu können. Was viele Nutzer allerdings nervt ist der Druck, sich nach dem Update mit der neuen Funktion auseinandersetzen zu müssen. Denn plötzlich bleibt das iPhone Abends einfach aktiviert.

Bisherige Zeitpläne nicht übernommen Fokus in iOS 15: So bringt ihr „Nicht stören“ zurück

Insert

You are going to send email to