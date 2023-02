US-Regierung fordert App-Store-Öffnung

Eine entsprechende Gesetzgebung würde den Druck auf Apple und Google in diesem Bereich massiv steigern. Bereits jetzt müssen sich die Unternehmen auf entsprechende Anpassungen vorbereiten, so arbeitet Apple angeblich schon daran, eine Option für das Sideloading auszuarbeiten, um die kommenden EU-Regeln zu erfüllen.

Eine Reihe von Änderungen soll diese Situation verbessern und nicht zuletzt auch dafür sorgen, dass Verbraucher mehr Kontrolle über ihre Geräte erhalten. Allem voran wird hier die Möglichkeit genannt, nicht nur Apps aus alternativen Quellen installieren zu können, sondern auch in vollem Umfang frei festzulegen, welche Apps man als Standardanwendungen verwenden will. Mit Blick auf die Öffnung für die Installation von Apps aus anderen Quellen sei lediglich ein angemessener Spielraum für Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen zu berücksichtigen.

Kernthema des neuen Papiers ist einmal mehr der Umstand, dass Unternehmen wie Apple und Google die Bedingungen für ihre App Stores umfassend kontrollieren und damit verbunden auch für Verbraucher und Entwickler nachteiligen Nutzungsregeln durchsetzen. Angesichts ihrer Marktmacht komme sogenannten „Torwächtern“, also dominierenden Unternehmen, wie es Apple und Google in diesem Bereich sind, jedoch eine besondere Verantwortung zu.

