CryptoRom-Betrüger umgingen App-Store-Eingangskontrolle

Den Weg direk in den App Store haben sich die Betrüger auf eine Art und Weise erschlichen, die auch die Schwachstellen von Apples Sicherheitssystem deutlich macht. So sei die Verbindung zum eigentlichen Betrugsserver erst aufgebaut worden, nachdem die Anwendung als vermeintlich harmlose App die Eingangskontrollen des App Store passiert hatte.

In einem konkreten Fall, bei dem das Opfer mit Ace Pro betrogen wurde, köderten die Betrüger das Ziel mit einem gut gefälschten Facebook-Profil einer Frau, die angeblich einen verschwenderischen Lebensstil in London führt. Nachdem sie eine Beziehung zum Opfer aufgebaut hatte, wechselten die Betrüger mit dem Opfer zu WhatsApp und überzeugten die Person dort davon, die betrügerische Ace Pro-App herunterzuladen. Von dort aus entfaltete sich der Kryptowährungsbetrug.

Im Falle der aktuell aus dem App Store geworfenen Apps handelt es sich um die Angebote von sogenannten CryptoRom-Betrügern, die zum Beispiel über gefälschte Dating-Apps auf Opfersuche gehen und darüber eine Fake-Beziehung aufbauen, die das Ziel hat, bei den Betroffenen Gelder für vermeintliche Investitionen in Kryptowährungen locker zu machen, die letztendlich in den Taschen der Betrüger landen.

Insert

You are going to send email to