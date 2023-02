Samsung Galaxy S23 Ultra: Das ist der iPhone 15-Konkurrent

Die neuen High-End-Geräte von Samsung werden in diesem Jahr mit dem iPhone 15 konkurrieren und setzen ihre Akzente unter anderem beim Erstellen von Videos in schlechten Lichtverhältnissen, kann 8K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde erfassen und integriert eine rundum Audioaufnahme, die allerdings das Vorhandensein der Galaxy Buds 2 Pro voraussetzt.

Das Trio aus Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 und Galaxy S23+ startet am 17. Februar 2023 in den regulären Verkauf und lässt sich ab sofort bei den großen deutschen Netzbetreibern vorbestellen.

Im Rahmen seines so genannten „Galaxy Unpacked 2023“-Events ( Live-Stream ) hat der koreanische Technologiekonzern Samsung seine neue Galaxy-Gerätefamilie, die so genannte S23 Series vorgestellt .

