Unfallerkennung: Flug vom Autodach bindet 50 Einsatzkräfte

Allerdings produziert die seit dem vergangenen Jahr verfügbare Unfallerkennung nicht nur positive Schlagzeilen für den iPhone-Konzern. Abgesehen von größeren Fehlalarm-Pannen, wie sie kurz nach Einführung der Unfallerkennung auf Volksfesten und in Skigebieten aufgetreten sind , sorgen einzelne Geräte immer wieder auch für größere Einsätze von Rettungskräften, die so nicht hätten stattfinden müssen.

Dass Apples Unfallerkennung gut funktioniert, betont Cupertino regelmäßig und nutzte das Feature bereits mehrfach in Marketing-Kampagnen. Zuletzt zur Vorstellung des neuen iPhones am vorletzten Dienstag.

