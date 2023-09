Bereit für iOS 17: Wochenplan Kalender, Triode und Broadcasts sowie Foodshiner und Pi-hole Remote

Über den App Store rollt seit Freigabe von iOS 17 am Montag eine ganze Lawine frisch aktualisierter Applikationen aus, deren Anbieter sich auf das neue Betriebssystem vorbereitet und dieses stellenweise auch zum Anlass genommen haben, gleich selbst auf eine neue Versionsnummer zu springen. Eine Handvoll ausgewählter App-Updates wollen wir hier an dieser Stelle kurz gesondert an- und aufführen.

Wochenplan 2.0

Der kostenfreie Wochenplan-Kalender ist jetzt in Version 2.0 verfügbar und, abgesehen von der optionalen Wettervorhersage, weiterhin ohne Bezahlung nutzbar. Überarbeitet hat das iOS 17-Update das Heute-Widget sowie die Suchfunktion der App. Der Kalender konzentriert sich auf die Anzeige der kommenden Woche und macht dabei einen deutlich besseren Job als der Standard-Kalender des iPhones.

Triode 2.0

Ebenfalls in Version 2.0 ist die Radio-Applikation Triode erschienen, die sich nun auch nahezu vollständig über Kurzbefehle steuern und automatisieren lässt. Zudem wurde Triode optisch aufgefrischt und verfügt nun über eine erweiterte Integration in Apple Music. Erstmals vorgestellt haben wir Triode zum App-Start im Herbst 2019.

Broadcasts 3.3

Persönlich nutzen wir Broadcasts für die Verwaltung der von uns bevorzugten Onlineradio-Sender und würden diese auch eher empfehlen as Triode. Jetzt in Version 3.3 verfügbar, lässt sich Broadcasts auf jeder von Apple angebotenen Plattform nutzen und fühlt sich im Einsatz wie eine Apple-App an. Version 3.3 bringt ein neues App-Design auf die Apple Watch, unterstützt jetzt StandBy und verbessert die Shazam-Integration.

Foodshiner 2.5

Die Einkaufs- und Lebensmittelverwaltung Foodshiner, hier mehr dazu, richtet sich an „Buftis“, Mitarbeiter in Küchen sowie Menschen im Kitabereich in Pflege und Gastgewerbe, die jeden Tag mit Lebensmitteln zu tun haben Vorräte verwalten müssen, Ablaufdaten im Blick behalten wollen und überhaupt einen Überblick auf Küchen- und Lagerbestände benötigen. Komplett kostenlos nutzbar integriert Foodshiner jetzt ein neues, interaktives iOS 17 Widget sowie die umfangreiche Unterstützung vom Schlagwörtern. Die App bietet eine Trinkgeld-Funktion, macht davon Gebrauch.

Pi-hole Remote 5.0

Wer den Netzwerkweiten Werbeblocker Pi-Hole im Heimnetz einsetzt, der sollte auf dem iPhone die Fernsteuerung Pi-hole Remote nutzen. Version 5.0 bringt Interaktive Live-Aktivitäten, interaktive Widgets, neue Apple Watch Komplikationen, erweiterte Statistiken und ein neues Design. vornehmlich die Pi-hole Remote dazu den laufenden Werbeblocker kurz zu pausieren, wenn dieser den Aufrufe bestimmter Webseite verhindert. Diesen Job erledigt die App hervorragend, obendrauf gibt es Statistiken und Auswertungen für Nerds.