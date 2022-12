Unfallerkennung beim Skifahren: Rettungsdienste klagen über zu viele Fehlalarme

Die Skigebiete in Colorado berichten, dass sie mittlerweile pro Tag 20 und mehr auf Apples Unfallerkennung basierende automatische Notrufe erhalten. Man stehe aus diesem Grund auch in direktem Kontakt mit Apple und der iPhone-Hersteller habe die Hoffnung geäußert, im ersten Quartal 2023 eine Lösung bereitstellen zu können.

Einem Bericht aus Colorado zufolge melden die dortigen Rettungskräfte einen merklichen Anstieg von Fehlalarmen. Allein am vergangenen Wochenende habe man 71 automatisch ausgelöste Notrufe infolge der ins iPhone und die Apple Watch integrierten Unfallerkennung erhalten. Keiner davon sei tatsächlich mit einer Notsituation verbunden gewesen, doch seien damit zusätzliche Arbeit der Telefonisten und teils auch erhöhten Aufwand verursachende besondere Maßnahmen verbunden. So müsse man etwa ein Team vor Ort schicken, wenn die Betroffenen auf einen Rückruf nicht reagieren.

