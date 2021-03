unc0ver 6: Neues Jailbreak-Werkzeug knackt auch das iPhone 12

Nach vergleichsweise ruhigen zehn Monaten hat sich die Jailbreak-Community am Wochenende wieder mit einem großen Achtungserfolg zu Wort gemeldet. Fast genau ein Jahr nachdem das Jailbreak-Werkzeug unc0ver in Version 5 zum Download bereitgestellt wurde liegt jetzt Version 6 der Anwendung vor, mit deren Hilfe sich Apples Mobilgeräte von den System-Restriktionen befreien lassen, die ausschließlich die Installation von App Store-Anwendungen ermöglichen.

#unc0ver 6.0.0 worked on the first try. My iPhone 12 Pro Max is now jailbroken. Life is good.

Thanks @Pwn20wnd.

— (@axi0mX) February 28, 2021