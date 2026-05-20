MagFlow: Ugreen startet neue Zubehör-Generation in Deutschland

UGREEN erweitert sein Zubehörangebot um neue Ladegeräte und magnetische Powerbanks der Reihen Nexode Air und MagFlow Air. Die Geräte sollen vor allem Nutzer ansprechen, die unterwegs möglichst wenig zusätzliches Gewicht mitnehmen wollen.

Neu im Sortiment sind ein besonders kompaktes 65-Watt-Netzteil, eine flache Variante für enge Steckdosenbereiche sowie zwei magnetische Zusatzakkus mit Qi2-Unterstützung.

65 Watt für MacBook, iPad und iPhone

Das Nexode Air 65W ist ein kompaktes USB-C-Ladegerät auf Basis von Galliumnitrid-Technik. GaN-Netzteile können bei gleicher Leistung kleiner gebaut werden als klassische Ladegeräte, da sie weniger Wärme entwickeln und Bauteile dichter angeordnet werden können. UGREEN spricht von einer Baugröße, die deutlich unter der üblicher 65-Watt-Netzteile liegen soll.

Die Leistung reicht für viele aktuelle Notebooks, darunter auch das MacBook Air und kleinere MacBook-Pro-Modelle. Für iPhone und iPad ist die Leistung deutlich höher als nötig, was aber im Alltag den Vorteil bringt, dass ein einziges Netzteil mehrere Geräteklassen abdecken kann. Das kompakte Modell startet regulär bei 34,99 Euro.

Ergänzend wird UGREEN in Kürze das Nexode Air 65W Slim anbieten. Die flache Ausführung ist für Steckdosen hinter Möbeln, neben dem Bett oder in engen Mehrfachsteckdosen gedacht. Der Stecker lässt sich einklappen, zudem verteilt das Netzteil die verfügbare Leistung automatisch auf angeschlossene Geräte. Der reguläre Preis liegt bei 49,99 Euro, zum Start soll das Slim-Modell für 35,14 Euro angeboten werden.

MagFlow-Akkus mit Qi2 und USB-C

Die neuen MagFlow-Air-Powerbanks richten sich an iPhone-Nutzer mit MagSafe-kompatiblen Geräten. Beide Modelle unterstützen Qi2 und können drahtlos mit bis zu 15 Watt laden.

Das kleinere Modell bietet 5.000 mAh und ist 8,6 Millimeter dünn. Es soll vor allem als leichter Zusatzakku für den Alltag dienen. Der Listenpreis beträgt 49,99 Euro, der Einführungspreis liegt aktuell bei 42,99 Euro.

Die größere Variante kommt auf 10.000 mAh und bringt ein ausziehbares USB-C-Kabel mit, das zugleich als Trageschlaufe dient. Über Kabel sind bis zu 30 Watt in beide Richtungen möglich. Damit kann die Powerbank schneller geladen werden und angeschlossene Geräte erhalten mehr Leistung als beim kabellosen Laden. Der reguläre Preis liegt bei 69,99 Euro, zum Start werden 52,99 Euro verlangt.

UGREEN verweist bei den Akkus auf Hochdichte-Zellen, Temperaturkontrolle und mehrere Schutzschichten gegen Überhitzung, Überspannung und ähnliche Risiken.