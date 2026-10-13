MagFlow Air: UGREENs dünnste Powerbank lädt jetzt mit 25 Watt

UGREEN bringt eine überarbeitete Version seiner besonders flachen MagFlow-Air-Powerbank in den Handel. Der Zusatzakku hält an der magnetischen Rückseite kompatibler iPhones und kann diese jetzt mit bis zu 25 Watt kabellos laden. Die bisherige Generation war noch auf 15 Watt begrenzt. Auch beim kabelgebundenen Laden legt der Hersteller nach. Statt bislang 30 Watt stehen über das integrierte USB-C-Kabel nun bis zu 45 Watt zur Verfügung.

Die neue MagFlow Air ist ab sofort bei Amazon erhältlich. Regulär verlangt UGREEN 89,99 Euro, zum Verkaufsstart gibt es die Powerbank mit 33 Prozent Preisnachlass für 59,99 Euro. Damit liegt der Einführungspreis ungefähr auf dem Niveau des noch immer erhältlichen Vorgängermodells.

25 Watt bei nahezu unveränderten Abmessungen

UGREEN bleibt dem bisherigen Konzept treu. Die Powerbank bietet 10.000 mAh Kapazität und ist lediglich 1,39 Zentimeter dick. Damit fällt sie praktisch genauso flach aus wie die im Frühjahr vorgestellte MagFlow Air, die bereits mit ihrem schlanken Gehäuse und dem integrierten Ladekabel auf sich aufmerksam machte.

Der wesentliche Unterschied steckt in der Ladeelektronik. Die neue Generation unterstützt Qi2.2 und erreicht damit die maximale kabellose Ladeleistung aktueller iPhone-Modelle. Auch das iPhone 18 Pro profitiert von den 25 Watt. Wie wir kürzlich beim Vergleich aktueller Qi2-Ladegeräte festgestellt haben, hat Apple die Obergrenze für das kabellose Laden mit der jüngsten iPhone-Generation nicht weiter angehoben.

Wer schneller laden möchte, kann stattdessen das integrierte USB-C-Kabel verwenden. Dieses liefert bis zu 45 Watt und macht ein zusätzliches Ladekabel unterwegs überflüssig.

Hochdichte Akkuzellen und weiche Ladefläche

Für die Energieversorgung setzt UGREEN auf Akkuzellen des Herstellers ATL. Diese sollen trotz der geringen Gehäusedicke eine Kapazität von 10.000 mAh ermöglichen. UGREEN verweist zudem auf mehrstufige Sicherheitsprüfungen und einen Schutz gegen hohe Temperaturen.

Die magnetische Kontaktfläche ist mit weichem Silikon überzogen, die Seiten des Gehäuses bestehen aus Metall. Damit bleibt die Powerbank auch äußerlich nah am Vorgänger.

Interessant ist der Preisvergleich innerhalb der MagFlow-Familie. Während UGREEN bei seinen zur IFA vorgestellten Pro-Modellen auf aktive Kühlung und zusätzliche Anzeigen setzt, verzichtet die Air-Serie auf diesen Aufwand. Die neue Generation verbindet stattdessen die höhere Ladeleistung mit der möglichst flachen Bauform.