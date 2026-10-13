Schmuddelwetter und MusicDrops: Zwei Apps legen kräftig nach

Zwei Anwendungen, die wir in den vergangenen Monaten vorgestellt haben, melden sich mit größeren Updates zurück. Die kostenlose Wetter-App Schmuddelwetter baut ihren Funktionsumfang erheblich aus und lässt Nutzer ihre Wetterübersicht jetzt selbst zusammenstellen. MusicDrops, das über neue Veröffentlichungen bevorzugter Musiker informiert, erscheint derweil in Version 2.0 mit überarbeiteter Oberfläche und Unterstützung für das iPhone Duo.

Beide Apps stammen von unabhängigen Entwicklern aus Deutschland und verfolgen unterschiedliche Aufgaben. Gemeinsam ist ihnen, dass sie sich mit ihren aktuellen Updates stärker an den individuellen Wünschen ihrer Nutzer orientieren.

Schmuddelwetter wird zum Wetterbaukasten

Die von Dennis Schweitzer entwickelte Wetter-App Schmuddelwetter hat seit unserer Vorstellung deutlich zugelegt. Nach Angaben des Entwicklers stieg die Zahl der Nutzer mit aktivierten Benachrichtigungen von etwa 500 auf über 4.000. Viele Rückmeldungen sind in die neue Version 1.3.1 eingeflossen.

Statt einer fest vorgegebenen Wetterübersicht bietet die App jetzt mehr als 20 frei kombinierbare Kacheln. Dazu gehören Regenprognosen, private Wetterstationen, dreidimensionale Wetterkarten, Flusspegel und Gezeiten. Bis zu drei unterschiedliche Übersichtsseiten lassen sich einrichten, etwa für Zuhause, Arbeit und Freizeit.

Auch die Benachrichtigungen bleiben anpassbar. Nutzer bestimmen, ab welcher Regenintensität gewarnt wird, wie zuverlässig die Vorhersage sein muss und welche Mindestabstände zwischen Meldungen gelten. Sperrzeiten verhindern unerwünschte Hinweise in der Nacht.

Neu ist außerdem die Unterstützung für Österreich und die Schweiz. In der Schweiz beschränken sich Live-Regenwarnungen vorerst auf den Norden. Schweitzer begründet dies mit kostenpflichtigen Radardaten. Die App bleibt vollständig kostenlos und werbefrei. Freiwillige Trinkgelder finanzieren den weiteren Ausbau.

MusicDrops 2.0 berücksichtigt das iPhone Duo

Auch die Musik-App MusicDrops erhält ein umfangreiches Update. Entwickler David Cox hat die Benutzeroberfläche überarbeitet und die Anwendung ebenfalls für das faltbare iPhone Duo vorbereitet. Die Darstellung berücksichtigt sowohl das Außen- als auch das Innendisplay.

Bei Push-Mitteilungen können Nutzer jetzt zwischen sofortigen Hinweisen sowie täglichen und wöchentlichen Zusammenfassungen wählen. Neu sind außerdem Monatsrückblicke, die sich als Grafiken teilen lassen. Veröffentlichungshinweise erscheinen am Morgen statt um Mitternacht.

Die App prüft umfangreiche Künstlerlisten jetzt zuverlässiger im Hintergrund. Eine neue Schaltfläche führt je nach Abonnement zu Apple Music oder zum iTunes Store.

Die Preise bleiben unverändert: Bis zu zehn Künstler lassen sich kostenlos verfolgen. Unbegrenzte Listen kosten 1,99 Euro monatlich, 14,99 Euro jährlich oder einmalig 44,99 Euro.