Qi2-Ladegeräte: Kompakte 25-Watt-Modelle im Überblick

Mit den neuen Qi2-Ladegeräten von ESR und UGREEN wächst das Angebot an kompakten magnetischen Ladeflächen, die ein kompatibles iPhone mit bis zu 25 Watt versorgen können. Eine Obergrenze, die auch das iPhone 18 Pro nicht angehoben hat.

Neben einfachen Ladepads stehen inzwischen Modelle mit Ständer, aktiver Kühlung oder zusätzlichen Ladeflächen zur Wahl. Wir nehmen die beiden Neuerscheinungen zum Anlass für einen Überblick.

Vom einfachen Ladepad bis zum Kühlventilator

ESR kombiniert Ladepad und Ständer: Das neue 25-Watt-Ladegerät von ESR lässt sich zwischen flacher Ladefläche und einem bis 150 Grad verstellbaren Ständer bewegen. Ein 1,8 Meter langes Kabel gehört zum Lieferumfang. Damit eignet sich das Modell sowohl für den Schreibtisch als auch zum flachen Laden auf dem Nachttisch.

Produkthinweis ESR für MagSafe-Ladegerät, Qi2.2-25W-Cyclone-Ladepad für schnelles Laden 39,99 EUR 49,99 EUR

UGREEN klappt zwei Ladeflächen zusammen: Das MagFlow Qi2 25W 2-in-1 kombiniert die magnetische iPhone-Ladefläche mit einer zweiten Fläche für AirPods. Für den Transport lässt sich das Ladegerät kompakt zusammenklappen. Wir haben die neuen MagFlow-Modelle bereits zur IFA vorgestellt. Dort hatte UGREEN neben diesem Reisegerät auch größere Modelle mit aktiver Kühlung präsentiert.

Produkthinweis UGREEN MagFlow Qi2 25W 2 in 1 Faltbares Magnetisches Kabelloses Ladegerät 37,99 EUR 49,99 EUR

Belkin setzt auf passive Kühlung: Ebenfalls mit bis zu 25 Watt arbeitet das UltraCharge-Ladegerät von Belkin. Der Hersteller verzichtet auf einen Lüfter und setzt stattdessen auf passive Wärmeabfuhr. Das Modell ist aktuell deutlich günstiger als zur Markteinführung zu haben.

Aktive Kühlung oder möglichst wenig Gepäck

LISEN kühlt mit einem Lüfter: Wer beim Laden Wert auf eine aktive Temperaturkontrolle legt, findet mit dem Qi2.2-Modell von LISEN eine Alternative mit integriertem Kühlventilator. Das Ladegerät liefert bis zu 25 Watt und wird zusammen mit einem 36-Watt-Netzteil angeboten.

Produkthinweis LISEN Qi2.2 25W Magnetisches Kabelloses Ladegerät mit Kühlventilator 24,99 EUR 29,99 EUR

UGREEN bietet auch ein schlichtes Pad: Weniger Ausstattung bringt das UGREEN Zapix mit. Die magnetische Qi2-Ladefläche unterstützt ebenfalls bis zu 25 Watt und wird mit einem 1,5 Meter langen Kabel angeboten. Wer weder Ständer noch zweite Ladefläche benötigt, bekommt damit die auf das Wesentliche reduzierte Variante.

Produkthinweis UGREEN Zapix Qi2 25W Magnetisches Kabelloses Ladepad 27,99 EUR

Satechi für iPhone und Apple Watch: Am oberen Ende der kompakten Reiselösungen steht das faltbare OntheGo-Modell von Satechi. Hier liegt der Schwerpunkt weniger auf maximaler iPhone-Ladeleistung als auf der Kombination mehrerer Geräte. Das zusammenklappbare Ladegerät versorgt neben dem iPhone auch eine Apple Watch und lässt sich für unterwegs platzsparend verstauen. Die iPhone-Ladefläche arbeitet bei diesem Modell allerdings mit bis zu 15 Watt und gehört damit nicht zur neuen 25-Watt-Klasse.