iPhone Duo: Apple leitet die Abwärme durch das Scharnier

Das Scharnier des iPhone Duo hat offenbar noch eine weitere Aufgabe, als die beiden Displayhälften zusammenzuhalten. Apple nutzt die Verbindung auch zur Kühlung des Prozessors. Ein flexibles Graphitrohr transportiert Wärme durch das Scharnier und verteilt sie auf beide Hälften des faltbaren iPhones. Damit steht eine größere Fläche zur Verfügung, über die das Gerät die Abwärme abgeben kann.

Die bislang unbekannte Konstruktion erläutern Apples Chipentwickler Dan Murray und die für das Wärmemanagement zuständige Banafsheh Barabadi in einem Gespräch mit dem Fachmagazin PCMag. Die Kühlung gehört zu den größeren technischen Herausforderungen des iPhone Duo. Im aufgeklappten Zustand misst das Gerät lediglich 5,2 Millimeter, geschlossen liegen zwei erwärmte Gehäusehälften aufeinander.

Graphitrohr muss Tausende Faltbewegungen überstehen

Anders als beim iPhone 18 Pro kann Apple die Kühlung nicht einfach über eine große Gehäusefläche verteilen. Deshalb besitzt das Duo eine besonders dünne Verdampfungskammer, die Wärme vom A20 Pro aufnimmt. Sie ist innerhalb des Gehäuses beweglich gelagert und übernimmt nicht die tragende Funktion der Konstruktion.

Das Graphitrohr verbindet die Kühlung beider Gerätehälften. Seine Entwicklung erforderte eine enge Abstimmung zwischen den Teams für Mechanik und Wärmemanagement. Schließlich muss das Material nicht nur Wärme übertragen, sondern auch wiederholtes Auf- und Zuklappen über die gesamte Lebensdauer des Geräts aushalten.

Bei unserem ersten Hands-on mit dem iPhone Duo fiel vor allem die geringe Bauhöhe auf. Wie sich die ungewöhnliche Konstruktion bei längerer Belastung verhält, ließ sich während des kurzen Termins allerdings noch nicht beurteilen.

A20 Pro erhält neuen Speicheraufbau

Auch der Prozessor selbst trägt zur besseren Wärmeabfuhr bei. Apple platziert den Arbeitsspeicher beim A20 Pro erstmals neben dem Chip statt direkt darüber. Dadurch entsteht ein direkter Wärmeweg zur Verdampfungskammer. Ein spezielles Verbindungsmaterial aus Metall und Schaumstoff stellt den thermischen Kontakt her.

Im iPhone 18 Pro fällt die Verdampfungskammer dreimal so groß aus wie beim Vorgänger. Sie dient dort zugleich als tragendes Bauteil für Akku und Hauptplatine. Beim Duo musste Apple diese Konstruktion wegen des faltbaren Gehäuses abwandeln.

Der A20 Pro des Duo besitzt zudem eine zusätzliche Displayeinheit, um Innen- und Außenbildschirm gleichzeitig ansteuern zu können. Für die Kamera unter dem Innendisplay sind ebenfalls eigene Anpassungen vorgesehen. Apple verspricht für die neue Prozessorgeneration eine um 35 Prozent höhere dauerhaft abrufbare Grafikleistung gegenüber dem iPhone 17 Pro. Ob das faltbare Modell unter anhaltender Belastung ähnlich abschneidet, bleibt offen. Die Auslieferung beginnt am 23. Oktober.