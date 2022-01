Tumblr-App: Trotz neuem Umschalter weiter ohne Erotik

Diese lassen sich nun, in Abhängigkeit vom persönlichen Geschmack, komplett verstecken oder teilweise zugänglich machen. Der Abruf des beispielhaft angeführten Backrezeptes soll auch von Blogs wieder möglich sein, auf denen auch Erwachseneninhalte vorgehalten werden. Ebenfalls verfügbarer Erotik-Content wird sich in der iPhone-App jedoch auch mit umgelegten Schalter nicht mehr sichtbar machen lassen.

Ende Dezember 2021 griff der Blogging-Dienst hier zur großen Keule und deaktivierte alle Blogs , auf denen entsprechende Inhalte gesichtet worden waren. Diese konnten in der iPhone-App nicht mehr angesteuert werden. Stattdessen blendete Tumblr schlicht eine Hinweismeldung ein, dass die entsprechenden Bereiche versteckt worden seien. Problematisch war damals: waren Blogs einmal mit nicht jugendfreien Inhalten aufgefallen, wurden diese in Gänze für den Abrufe aus der iPhone-App heraus gesperrt.

Tumblr zog sich daraufhin erst mal vom iPhone zurück, kämpft seit der Rückkehr in den App Store aber weiterhin mit den Blog-Inhalten der Community. Zuletzt ging es hier vor allem um Erwachseneninhalte, also die Darstellung von Erotik und Pronographie, die einen großen Anteil der Bloginhalte von den noch aktiven Tumblr-Nutzern ausmacht.

