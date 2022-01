Nachrichten-App: Google fordert neue Funktionen von Apple

Hiroshi Lockheimer, bei Google als einer der Top-Manager für Android, Chrome, Chrome OS, den Google Play Store und Google Photos mitverantwortlich, hat Apple dazu aufgefordert die offizielle Nachrichten-Applikation des iPhones um die Unterstützung des SMS-Nachfolgers RCS auszubauen.

We’re not asking Apple to make iMessage available on Android. We’re asking Apple to support the industry standard for modern messaging (RCS) in iMessage, just as they support the older SMS / MMS standards.

— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) January 10, 2022