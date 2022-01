„Don’t Touch Your Screen“ wird nur mit Handgesten gespielt

Ihr könnt „Don't Touch Your Screen“ kostenlos laden und spielen. Wenn euch das Spiel Spaß macht und ihr die vorhandenen Werbebanner ausblenden (oder dem Entwickler einfach was Gutes tun) wollt, steht die Option hierfür per In-App-Kauf in Höhe von 0,99 Euro zur Verfügung.

Diese Funktionalität können Entwickler in ihren Anwendungen verwenden. Allerdings wird für die flüssige Anwendung eine entsprechende Prozessorleistung vorausgesetzt. Im Falle des von dem französischen Entwickler Vincent Victorin angebotenen Spiels wird mindestens ein A12-Prozessor, also ein iPhone ab der Modellreihe Xs benötigt.

Don't Touch Your Screen ist eine kleine iPhone-App, die sich auf spielerische Weise mit Apples Vision Framework auseinandersetzt. In ihrer neuesten Version kann die Technologie nicht nur generell Gesichter und Oberkörper erkennen, sondern auch Körperposen und Handgesten erkennen.

