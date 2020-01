Trotz Apple Pay-Gesetz: Sparkasse verzichtet auf NFC-Zugriff

Es war abzusehen: Nachdem sich Apple und die Sparkassen im vergangenen Herbst doch noch darauf einigten die Karten des Kreditinstitutes auch über Apple Pay verfügbar zu machen, scheinen sich die Sparkassen nun von einer ihrer Verhandlungspositionen zu verabschieden.

Sparkassen bieten ihren Kunden für das mobile Bezahlen ein System an, das sowohl für Android-Geräte, als auch iPhones offen ist. Es liegt an Apple, die entsprechende NFC-Schnittstelle freizugeben, damit alle Kunden diesen technischen Marktstandard in gleicher Weise nutzen können.

— Berliner Sparkasse (@BerlinerSpk) August 1, 2018