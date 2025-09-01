"Clear" aber nicht durchsichtig
Transparentes Zubehör: Apples Clear-Case-Hülle für das iPhone 17 Pro
Apple wird das Zubehörsortiment des iPhone 17 Pro offenbar auch um eine neue Ausführung der bekannten Clear-Case-Schutzhülle ergänzen. Nach den bereits aufgetauchten Cases aus Funktionsgewebe sind nun auch erste Bilder entsprechender Clear Cases aufgetaucht.
Diese setzt auf ein transparentes Erscheinungsbild, unterscheidet sich aber in wichtigen Punkten von ihren Vorgängern. Erstmals sind die Hüllen nicht vollständig durchsichtig. Sie bedecken das Glas und den Bereich um MagSafe, wodurch das iPhone zwar weiterhin erkennbar bleibt, jedoch in veränderter Optik erscheint. Ein zentrales Detail ist die neue Position des Apple-Logos, das tiefer sitzt und im Hüllendesign unauffällig aufgegriffen wird.
Die Clear-Case-Modelle sind passgenau für alle Versionen der iPhone 17 Reihe gefertigt, werden aber vorerst exklusiv für die Pro-Modelle angeboten. Sie lassen sich problemlos mit dem magnetischen Lade- und Zubehörsystem MagSafe kombinieren. Auch die Kamerasteuerung am Gerät bleibt vollständig bedienbar.
Eine Besonderheit ist die Unterstützung des neuen Crossbody Strap, mit dem sich das iPhone ähnlich wie eine Tasche umhängen lässt. Apple hatte nach Angaben aus Zulieferkreisen auch gefärbte, transparente Varianten in Erwägung gezogen, die jedoch möglicherweise nur in speziellen Editionen erscheinen werden.
Vor- und Nachteile im Alltag
Technisch soll die Hülle eine Beschichtung bieten, die der typischen Verfärbung durch Vergilben entgegenwirken soll. Außerdem bleibt das Zubehör relativ schlank und leicht. In Apples Zubehörkatalog positioniert sich die Clear Case Variante damit zwischen den robusteren Silikonhüllen und den textilbasierten Premiummodellen. Sie richtet sich an Nutzer, die eine schlanke Lösung bevorzugen, das Design ihres Geräts sichtbar lassen wollen und ab Tag 1 die volle Kompatibilität mit aktuellen iPhone-Funktionen erwarten. Preislich dürfte sich Apple wohl wieder für die 59-Euro-Auszeichnung entscheiden.
Pfft. die Hülle sieht auch nicht besser aus, wie eine 2€ Ali Express Hülle.
Besser als – gleich wie
Nicht in Bayern.
Wobei es sich bei Hüllen oft lohnt mehr als 2€ auszugeben, will man diese nicht alle paar Wochen neu kaufen müssen. Außer es ist einem egal wie sie aussieht.
Müssen es 60€ sein? Nein. Aber mit ganz billigen bin ich schon oft auf die Nase gefallen
Die teuren vergilben auch schnell. Da kauf ich lieber dreimal billig.
Erinnere dich wie der Powermac Cube nach kurzer Zeit aussah.
Nur weil es von Apple ist, ist das Material nicht automatisch hochwertiger.
Hab ich auch nicht gesagt, dass es eine von Apple sein muss.
Meine ist von ESR. Hat damals um die 20 gekostet. Ist jetzt nach Jahren noch nicht gelb
Meine klare ESR Hülle wurde nach kurzer Zeit gelb. Wurde aber sofort von ESR durch eine von mir erwünschte Hülle sofort kostenlos ausgetauscht. Die alte Hülle musste ich auch garnicht zurückschicken. Sehr guter Service.
Genau umgekehrt, ich hatte immer die Original Apple Hüllen und die sahen immer nach zwei Wochen schon unter aller Kanone aus. Jetzt verwende ich seit zwei Jahren fünf Euro Hüllen aus eBay, die fühlen sich mindestens genauso gut an und die halten!
Sie kostet auch keine 2€ in Herstellung, da aber Apple am Hungertuch nagt…
Die Leute, für die sie besser aussieht als eine von Ali, die kaufen sie. Die, für die sie nicht besser aussieht wie eine von Ali, die sollen zu Ali gehen.
Oder eine schöne woanders kaufen.
Ich hatte vor einigen Jahren mal eine der Clear Hüllen von Apple, aber auch nur, weil es die bei der Telekom für 25€ gab. Während sich die günstigen nach wenigen Wochen schon verfärbt haben bzw. vergilbt sind, war das Apple Case sehr lange farbstabil. Wie oben schon steht, 60€ würde ich dafür auch absolut nicht ausgeben, aber die sind schon qualitativ eine ganz andere Nummer als die typischen <20€ cases.
Habe meins seit 2 Jahren drauf, kaum eine Verfärbung, ich kaufe es immer, weil es nicht gelb wird
Ich denke bei denen es vergilbt das die eine Fake zugeschickt bekommen haben. Anders lässt sich das kaum erklären.
warum genau dieses weiße feld?
Stimmt
Beispiellos schrecklich, nicht mal wenn man mir Geld dabei gibt würde ich sowas benutzen
Puh, Danke, gut, dass ich das jetzt weiß. Was kaufst Du denn noch nicht?
+1
Ich finde sie sehr stylisch. Vor allem, dass sie nicht komplett klar ist sondern hinten die weiße Fläche hat. Futurisrisch und Retro zugleich. Klasse!
+1
Die waren auch in der Vergangenheit sehr hart und haben sich schlecht angefühlt. Bin gespannt!
Ich bin nicht gespannt. Apple Hüllen sind überteuert und ihr Geld nicht wert. Es muss ja keine Superbillohülle vom Ali sein. Aber es gibt genügend Drittanbieter mit einem weitaus besseren Preis-Leistungsverhältnis als das was Apple da anbietet.
Sehe ich absolut nicht so, gerade beim Clear Case ist das Apple Case jeden Cent wert, habe meins seit 2 Jahren drauf, kaum eine Verfärbung, meine Cases die ich vorher hatten, die auch teilweise 15€ oder mehr gekostet haben und alle mit „vergilben nicht“ werben, konnte ich spätestens nach 2-3 Monaten gelb in die Tonne kloppen. Kaufe immer das Clear Case von Apple, und war immer zufrieden, nutze mein Gerät 2 Jahre und das Case genauso lange, daher Preis Leistung ok
Bin auch mit den Clear Case immer zufrieden. Da vergilbt gar nichts. Ich denke der Kommentator oben hat eine Fake bestellt.
Wird wohl auch wieder vergilben wie alle anderen zuvor. Und dafür 60€ Never.
Geile Kommentare! Nur Gemecker über den Preis, muss ja keiner kaufen. Das iPhone übrigens auch nicht.
Lustig dass es keiner merkwürdig findet dass das durchsichtige Case nicht durchsichtig ist. Was soll diese weiße Platte?
Damit fällt nicht so auf dass die Hülle vergilbt;-)
Genau damit fällt es ja mehr auf.
Gelb auf weiß sieht man besser als auf schwarz usw…
Kann ich so unterschreiben… es wird gemeckert / rumgejammert… muss niemand kaufen…!
Genau es wird nur gemeckert! Du musst ja nicht die Kommentare hier lesen?!
Besonders spannend : sich ein iPhone für 1300€ leisten und dann über die Preisdifferenz einer Hülle von 20-30€ sprechen …
Och kaufe bisher immer die original Apple Hüllen und Watch Bänder, hier kann man sich immer drauf verlassen das die halten und die Farbe auch …
Hüllen von spigen gehen auch, auch die durchsichtigen !!!
Ich hätte nicht gedacht, dass Apple die Hässliche Rückseite wirklich so umsetzt. Das kauft doch keiner… wie kann Apple das nur tun…
Du meinst den über die Breite erweitern Kamerabuckel? Wenn das so kommt, dann wird das dem Periskop-Linsensystem fürs Tele geschuldet. Soll ja angeblich auch für die normalen Pros kommen.
Hatte ehrlich gesagt gedacht ich nehme ein clear case, doch so nehme ich nen farbiges Silikon case von Apple
Ich hoffe inständig, dass die Kameralinsen beim Original größer sein werden! So wie es hier bei den Dummies aussieht, ist es schrecklich.
Mal sehen, was Torras besseres für weit weniger Geld im Angebot haben wird.