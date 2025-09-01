Transparentes Zubehör: Apples Clear-Case-Hülle für das iPhone 17 Pro

Apple wird das Zubehörsortiment des iPhone 17 Pro offenbar auch um eine neue Ausführung der bekannten Clear-Case-Schutzhülle ergänzen. Nach den bereits aufgetauchten Cases aus Funktionsgewebe sind nun auch erste Bilder entsprechender Clear Cases aufgetaucht.

Diese setzt auf ein transparentes Erscheinungsbild, unterscheidet sich aber in wichtigen Punkten von ihren Vorgängern. Erstmals sind die Hüllen nicht vollständig durchsichtig. Sie bedecken das Glas und den Bereich um MagSafe, wodurch das iPhone zwar weiterhin erkennbar bleibt, jedoch in veränderter Optik erscheint. Ein zentrales Detail ist die neue Position des Apple-Logos, das tiefer sitzt und im Hüllendesign unauffällig aufgegriffen wird.

„Clear“ aber nicht durchsichtig

Die Clear-Case-Modelle sind passgenau für alle Versionen der iPhone 17 Reihe gefertigt, werden aber vorerst exklusiv für die Pro-Modelle angeboten. Sie lassen sich problemlos mit dem magnetischen Lade- und Zubehörsystem MagSafe kombinieren. Auch die Kamerasteuerung am Gerät bleibt vollständig bedienbar.

Eine Besonderheit ist die Unterstützung des neuen Crossbody Strap, mit dem sich das iPhone ähnlich wie eine Tasche umhängen lässt. Apple hatte nach Angaben aus Zulieferkreisen auch gefärbte, transparente Varianten in Erwägung gezogen, die jedoch möglicherweise nur in speziellen Editionen erscheinen werden.

Vor- und Nachteile im Alltag

Technisch soll die Hülle eine Beschichtung bieten, die der typischen Verfärbung durch Vergilben entgegenwirken soll. Außerdem bleibt das Zubehör relativ schlank und leicht. In Apples Zubehörkatalog positioniert sich die Clear Case Variante damit zwischen den robusteren Silikonhüllen und den textilbasierten Premiummodellen. Sie richtet sich an Nutzer, die eine schlanke Lösung bevorzugen, das Design ihres Geräts sichtbar lassen wollen und ab Tag 1 die volle Kompatibilität mit aktuellen iPhone-Funktionen erwarten. Preislich dürfte sich Apple wohl wieder für die 59-Euro-Auszeichnung entscheiden.