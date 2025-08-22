Neue Bilder zu Apples neuen Funktionsgewebe-Hüllen

Der Blogger Majin Bu stellt die ihm vorliegenden Informationen zu Apples neuen iPhone-Hüllen häppchenweise bereit. In einem dritten Beitrag zum Thema bekommen wir erneut neue Bilder der Cases zu sehen und wir kommen nicht umhin, diese ebenfalls aufzugreifen, da sie es ermöglichen, den bislang besten Eindruck des neuen iPhone-Zubehörs zu erhalten.

Apple nennt den neu entwickelten synthetischen Stoff den bislang vorliegenden Informationen zufolge Funktionsgewebe und will damit nach einem Jahr Pause einen Nachfolger für die durchgefallenen Feingewebe-Hüllen anbieten.

Das Material soll sich als robuster und im Alltagseinsatz beständiger als das des Vorgängers erweisen. Bei den von Apple aus dem Programm genommenen Hüllen aus Feingewebe hatten Nutzer über unterschiedliche Probleme berichtet. Zumeist wurde das Material nur schäbig und speckig, teilweise wurde aber auch über einen zerschlissenen Überzug und aufgebrochene Kanten berichtet. Zahlreiche Käufer waren verärgert und bezeichneten den Preis von 69 Euro als deutlich zu hoch für die gelieferte Qualität.

Ist das neue Material wirklich beständiger?

Mit den neuen Hüllen aus Funktionsgewebe soll dies nun wohl besser werden. Der Beleg hierfür wird auf sich warten lassen. Spannend bleibt, wie sich das Material dann tatsächlich nach mehreren Monaten in den Händen und Hosentaschen der Nutzer entwickelt.

Ein wenig skeptisch machen uns die neu aufgetauchten Bilder allerdings. Womöglich handelt es sich ja um eine Testproduktion oder ausgemusterte Exemplare, die auf den Bildern zum Teil erkennbaren Farbfehler stimmen hoffentlich nicht mit dem Qualitätsanspruch Apples überein.

Apple soll die Hüllen in fünf verschiedenen Farben anbieten und der Verkaufspreis dürfte wieder bei 69 Euro liegen. Die finale Bestätigung dafür, dass es sich hierbei um den Feingewebe-Nachfolger handelt, dürfen wir im Rahmen der iPhone-17-Vorstellung am 9. September erwarten.

