Wohl mit vollständig magnetischer Befestigung
Crossbody Strap: Apples neues iPhone-17-Zubehör
Apple arbeitet offenbar an einem neuen Zubehör, das zeitgleich mit dem iPhone 17 im September vorgestellt werden soll. Der sogenannte „Crossbody Strap“ ist ein Umhängeband, das speziell für die neuen Schutzhüllen des Unternehmens entwickelt wurde. Nach Angaben aus Zulieferkreisen ist die Produktion bereits angelaufen, sodass mit einer sofortigen Verfügbarkeit gerechnet werden kann.
Apple reagiert damit offenbar auf die zunehmende Popularität von Cases mit integrierten Lanyards, Kordeln und Ketten, mit denen sich das iPhone über die Schulter hängen lässt und so nicht nur den komfortablen Transport ermöglicht, sondern auch Hände und Hosentaschen frei lässt. Nicht jedermanns Sache, aber durchaus praktisch, gerade wenn man das Haus im Sommer nur leicht bekleidet verlässt.
Vollständig magnetische Befestigung
Der Crossbody Strap soll auf ein vollständig magnetisches System setzen. Im Kern des Bands soll sich ein flexibles Metallelement befinden, das über die gesamte Länge magnetisch wirkt. An den Enden sind zusätzliche Ringe mit entgegengesetzter Polarität vorgesehen, die den Verschluss stabilisieren. Auf diese Weise kann das Band ohne Haken oder Ösen befestigt werden.
Nutzerinnen und Nutzer können es dadurch mit wenigen Handgriffen am iPhone 17 anbringen oder wieder lösen. Neben den passenden Hüllen für das Smartphone könnte das System auch mit künftigen AirPods-Modellen, etwa den AirPods Pro 3, genutzt werden.
Materialien und mögliche Varianten
Die bisher gesichteten Ausführungen des Crossbody Strap bestehen aus gewebtem Nylon. Dieses Material ist leicht, atmungsaktiv und wird von Apple bereits bei den Sportarmbändern der Apple Watch eingesetzt. Daneben soll es auch eine Variante aus Silikon geben, die sich weicher anfühlt und noch flexibler ist. Beide Versionen sollen in mehreren Farben angeboten werden und das minimalistische Design der ebenfalls neuen Funktionsgeweben-Hüllen ergänzen. Wir warten gespannt auf die veranschlagten Preise.
Ja, ich finde es furchtbar und völlig undurchdacht, da ein Magnet niemals sicher ist!
Sowas tragen sehr viele Menschen, ich hatte mit diesem Anblick bisher kein Problem. Weshalb ist das bei dir anders?
Da hast du völlig Recht und es ist Geschmackssache! Für mich sieht dieses Band aus, wie von einem 2 Euro Rucksack! Desweiteren würde ich mein IPhone niemals einem Magnetband anvertrauen!
Magnetisch? Da hätte ich kein Vertrauen zu.
Eben das heißt wenn jemand damit rumläuft könnte man es als Dieb einfach schwungvoll abziehen und wegrennen?
In der Bronx vielleicht….Man sieht so viele Frauen mit ähnlichen Handyriemen von anderen Herstellern rumlaufen, ..wären die so diebstahlgefährdet, wären die Dinger sicher nicht zu populär.
Naja, es ist sicherlich einfacher ein Smartphone aus der hinteren Hosentasche zu ziehen, als sich mit einer Kordel abzukämpfen.
Allerdings sind die Lösungen mit denen die Frauen heute rumrennen keine Magnetlösungen. Die sind fest verbunden. Das ist wesentlich stabiler und nicht vergleichbar mit einer Magnetverbindung.
Allerdings fest verbunden und nicht nur mittels Magnet. Halterung Magnet würde ich auch dann nicht kaufen, wenn man nur in Kaiserstinkenbrunn spazieren geht.
+1. Aber dafür ist es von Apple, d.h. du zahlst dann für ein stinknormales 90ct China Produkt 20€
20€? Ich wette 49€…wir werden sehen.
89,- und 119,-
79€ denke ich eher
Hermes Version 129€
500 !! (Leute macht euch mal nicht ein)
Mit einer Schere oder Messer ist das gute Stück dann weg!
Magnetisch kommt etwaigen Messer verboten in Bahnhöfen ziemlich entgegen.
Brauchst ja noch nicht mal ein Messer oder eine Schere, oder viel Kraft, wenn es nur magnetisch verbunden ist.
Wer blaut denn ein iPhone. So sinnlos, da man lediglich die Einzelzeile los wird aber nie das iPhone selbst.
Alles schon erlebt, selbst mit sperren des IPhones. War komplett egal und eine Woche später konnte man es unter wo ist in Afghanistan sehen
Bin gespannt wann Apple sowas stylisches rausbringt, wie eine Handytasche zur Befestigung am Gürtel. Die Innovation der frei wählbaren Klingeltöne haben sie ja auch fürs nächste Update vorgesehen.
Da im Mobilfunknetz es maximal 30s klingelt, würde länger auch wenig Sinn machen.
@Hessenbabbler: 61*3311*(Zeit in Sekunden)#
Damit kannst du je nach provider es bis zu 60 Sekunden klingeln lassen.
Für Leute die ihr gerät dienstlich auf Events zur Hand haben müssen aber nicht ständig die Hülle wechseln wollen ist sowas sehr interessant, gerade im Sommer wenn man nicht immer ein Sakko/Blazer o.ä. mit Innentaschen an hat.
Sicher nicht interessant ist der absurde Preis von Apple. Meine Prognose: Neue Hülle 69€, Handyriemen 49€, macht zusammen 108€…ich müsste mit dem Klammerbeutel gepudert sein um soviel zu zahlen. Es gibt massig Drittanbieter, die sowas für die Hälfte verkaufen. Und sicher nicht in schlechterer Qualität. Aber die Fanboygemeinde lechzt sicher schon danach.
Nenn mir gerne einen Anbieter der sowas in guter Qualität verkauft.
Für manche von uns die abends auf Events sind wäre es „ständig“. Habe leider bislang nichts derartiges gefunden
Wenn die iPhones wieder etwas kompakter wären, dann würden sie auch in die Taschen passen und müssten nicht aussen befestigt werden.
Wollen wir mal hier eine kleine Wette machen?
Über oder unter 20€ das Stück?
Wenn Seminar Apple Sport Armband 15cm lang ist und 50€ kostet, wo wird dann dieses Band liegen ?!?
Deutlich über 20! Was gibt es denn bei Apple für unter 20? :)
Mindestens 29 €
Ich tippe auf 59€.
Wenn wir selber keine Mobil Telefone herstellen, müssen wir eben alle Preise sowie Restriktionen über uns ergehen lassen. Es wird noch zusätzlich der China Hass und das Upton der Chinesen als billig waren beworben und uns suggeriert, dass alles, was aus Amerika kommt super Qualität mit angemessenen Preisen ist.
Mal abgesehen davon, das diese Handys an der Schulter hängend für mich den gleichen Style Status haben wie eine Bauchtasche, ist der Sch… doch nur dafür da, das man noch schneller ans Handy kommt und noch mehr online ist. Habe jemanden im Bekanntenkreis die hat das Handy schon seit längerem immer um den Hals bzw über die Schulter hängen. Die merkt schon gar nicht mehr wie oft sie auf das Handy guckt. Die Menschheit lässt sich von den Konzernen so in die Abhängigkeit treiben, da kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln.
Das ist also Apples aktuelle Innovationspitze, super, haben sie bestimmt Jahre für gebraucht an der Entwicklung und Umsetzung.
Preis dafür tippe ich mal so um die 50 Euro!
Genau, was ist schon AI oder ein Klapptelefon gegenüber einem Lanyard mit Magneten ;)
ich finde es schon sehr amüsant, welche diskussionen hier über gerüchte zu produkten entbrennen, die bisher weder jemand live gesehen und ausprobiert hat, noch deren echtheit bisher bestätigt ist.
hauptsache die vielenexperten hier wissen schon jetzt, warum dieser unbestätigte strap nicht richtig hält und wie schnell er sich bei einem etwaigen diebstahl abziehen lässt.
ich geh mir mal popcorn holen… :-)
Ich hätte gern ein neues Modell mit dem Namen iPhone Mini 26.
Das passt in jede Hosentasche. Dann brauche ich auch kein Strap um mir ein Bügelbrett Phone um die Schulter zu hängen …
Ja bitte, iPhone Mini, best iPhone ever. Leider zu früh gekommen, mit Apple C1 modem wie im 16e und der dichtgepackten Batterie die im Air kommen soll, wäre es vielleicht bezüglich Battery Life anders ausgegangen. Ach ja, vielleicht sogar eher als 26 pro mini vermarkten, ich denke als Pro wäre es erfolgreicher geworden…
