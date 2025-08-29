Crossbody Strap: Apples neues iPhone-17-Zubehör

Apple arbeitet offenbar an einem neuen Zubehör, das zeitgleich mit dem iPhone 17 im September vorgestellt werden soll. Der sogenannte „Crossbody Strap“ ist ein Umhängeband, das speziell für die neuen Schutzhüllen des Unternehmens entwickelt wurde. Nach Angaben aus Zulieferkreisen ist die Produktion bereits angelaufen, sodass mit einer sofortigen Verfügbarkeit gerechnet werden kann.

Apple reagiert damit offenbar auf die zunehmende Popularität von Cases mit integrierten Lanyards, Kordeln und Ketten, mit denen sich das iPhone über die Schulter hängen lässt und so nicht nur den komfortablen Transport ermöglicht, sondern auch Hände und Hosentaschen frei lässt. Nicht jedermanns Sache, aber durchaus praktisch, gerade wenn man das Haus im Sommer nur leicht bekleidet verlässt.

Vollständig magnetische Befestigung

Der Crossbody Strap soll auf ein vollständig magnetisches System setzen. Im Kern des Bands soll sich ein flexibles Metallelement befinden, das über die gesamte Länge magnetisch wirkt. An den Enden sind zusätzliche Ringe mit entgegengesetzter Polarität vorgesehen, die den Verschluss stabilisieren. Auf diese Weise kann das Band ohne Haken oder Ösen befestigt werden.

Nutzerinnen und Nutzer können es dadurch mit wenigen Handgriffen am iPhone 17 anbringen oder wieder lösen. Neben den passenden Hüllen für das Smartphone könnte das System auch mit künftigen AirPods-Modellen, etwa den AirPods Pro 3, genutzt werden.

Materialien und mögliche Varianten

Die bisher gesichteten Ausführungen des Crossbody Strap bestehen aus gewebtem Nylon. Dieses Material ist leicht, atmungsaktiv und wird von Apple bereits bei den Sportarmbändern der Apple Watch eingesetzt. Daneben soll es auch eine Variante aus Silikon geben, die sich weicher anfühlt und noch flexibler ist. Beide Versionen sollen in mehreren Farben angeboten werden und das minimalistische Design der ebenfalls neuen Funktionsgeweben-Hüllen ergänzen. Wir warten gespannt auf die veranschlagten Preise.