Wohl mit vollständig magnetischer Befestigung

Crossbody Strap: Apples neues iPhone-17-Zubehör
Apple arbeitet offenbar an einem neuen Zubehör, das zeitgleich mit dem iPhone 17 im September vorgestellt werden soll. Der sogenannte „Crossbody Strap“ ist ein Umhängeband, das speziell für die neuen Schutzhüllen des Unternehmens entwickelt wurde. Nach Angaben aus Zulieferkreisen ist die Produktion bereits angelaufen, sodass mit einer sofortigen Verfügbarkeit gerechnet werden kann.

Apple Straps

Apple reagiert damit offenbar auf die zunehmende Popularität von Cases mit integrierten Lanyards, Kordeln und Ketten, mit denen sich das iPhone über die Schulter hängen lässt und so nicht nur den komfortablen Transport ermöglicht, sondern auch Hände und Hosentaschen frei lässt. Nicht jedermanns Sache, aber durchaus praktisch, gerade wenn man das Haus im Sommer nur leicht bekleidet verlässt.

Vollständig magnetische Befestigung

Der Crossbody Strap soll auf ein vollständig magnetisches System setzen. Im Kern des Bands soll sich ein flexibles Metallelement befinden, das über die gesamte Länge magnetisch wirkt. An den Enden sind zusätzliche Ringe mit entgegengesetzter Polarität vorgesehen, die den Verschluss stabilisieren. Auf diese Weise kann das Band ohne Haken oder Ösen befestigt werden.

Crossbody Strap

Nutzerinnen und Nutzer können es dadurch mit wenigen Handgriffen am iPhone 17 anbringen oder wieder lösen. Neben den passenden Hüllen für das Smartphone könnte das System auch mit künftigen AirPods-Modellen, etwa den AirPods Pro 3, genutzt werden.

Materialien und mögliche Varianten

Die bisher gesichteten Ausführungen des Crossbody Strap bestehen aus gewebtem Nylon. Dieses Material ist leicht, atmungsaktiv und wird von Apple bereits bei den Sportarmbändern der Apple Watch eingesetzt. Daneben soll es auch eine Variante aus Silikon geben, die sich weicher anfühlt und noch flexibler ist. Beide Versionen sollen in mehreren Farben angeboten werden und das minimalistische Design der ebenfalls neuen Funktionsgeweben-Hüllen ergänzen. Wir warten gespannt auf die veranschlagten Preise.

Cases Iphone 17
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links.
29. Aug. 2025 um 08:21 Uhr von Nicolas


  • Wenn ich den Ersten damit rumlaufen sehe, werde ich dem Besitzer mein aufrichtiges Beileid ausdrücken!

  • Mit einer Schere oder Messer ist das gute Stück dann weg!

  • Bin gespannt wann Apple sowas stylisches rausbringt, wie eine Handytasche zur Befestigung am Gürtel. Die Innovation der frei wählbaren Klingeltöne haben sie ja auch fürs nächste Update vorgesehen.

    Antworten Melden

  • Für Leute die ihr gerät dienstlich auf Events zur Hand haben müssen aber nicht ständig die Hülle wechseln wollen ist sowas sehr interessant, gerade im Sommer wenn man nicht immer ein Sakko/Blazer o.ä. mit Innentaschen an hat.

    Antworten Melden

    • Ständig…naja, für die Dauer des Events eben.

      Sicher nicht interessant ist der absurde Preis von Apple. Meine Prognose: Neue Hülle 69€, Handyriemen 49€, macht zusammen 108€…ich müsste mit dem Klammerbeutel gepudert sein um soviel zu zahlen. Es gibt massig Drittanbieter, die sowas für die Hälfte verkaufen. Und sicher nicht in schlechterer Qualität. Aber die Fanboygemeinde lechzt sicher schon danach.

      Antworten Melden

      • Einfach nicht kaufen!
        Und was andere tun und aus welchen Gründen, kann Ihnen egal sein!

      • Nenn mir gerne einen Anbieter der sowas in guter Qualität verkauft.
        Für manche von uns die abends auf Events sind wäre es „ständig“. Habe leider bislang nichts derartiges gefunden

  • Wenn die iPhones wieder etwas kompakter wären, dann würden sie auch in die Taschen passen und müssten nicht aussen befestigt werden.

  • Wollen wir mal hier eine kleine Wette machen?
    Über oder unter 20€ das Stück?

  • Wenn wir selber keine Mobil Telefone herstellen, müssen wir eben alle Preise sowie Restriktionen über uns ergehen lassen. Es wird noch zusätzlich der China Hass und das Upton der Chinesen als billig waren beworben und uns suggeriert, dass alles, was aus Amerika kommt super Qualität mit angemessenen Preisen ist.

    Antworten Melden

  • Mal abgesehen davon, das diese Handys an der Schulter hängend für mich den gleichen Style Status haben wie eine Bauchtasche, ist der Sch… doch nur dafür da, das man noch schneller ans Handy kommt und noch mehr online ist. Habe jemanden im Bekanntenkreis die hat das Handy schon seit längerem immer um den Hals bzw über die Schulter hängen. Die merkt schon gar nicht mehr wie oft sie auf das Handy guckt. Die Menschheit lässt sich von den Konzernen so in die Abhängigkeit treiben, da kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln.

    Antworten Melden

  • Das ist also Apples aktuelle Innovationspitze, super, haben sie bestimmt Jahre für gebraucht an der Entwicklung und Umsetzung.
    Preis dafür tippe ich mal so um die 50 Euro!

    Antworten Melden

  • „Crossbody Strap“ – klingt ein wenig nach KitKat Club :)

    Antworten Melden

  • Seine Meinung frei äußern zu dürfen ist schon eine wichtige Sache in unserem Land.
    Aber etwas, wovon man nur eine grobe Beschreibung hat, und auf Basis dieser etwas als unnötig, nicht sicher usw. kommentiert, ist so etwas von unnötig, und hilft weder diesem Beitrag noch der Sache in keinster Weise.
    Man oh man.

    Antworten Melden

    • Da stimme ich dir voll zu. Es ist echt schwierig geworden. Alles wird unter dem Deckmantel Meinungsfreiheit versteckt, und das ist einfach schwach. Jeder darf natürlich seine Meinung haben, wer hätte was dagegen. Und wenn man gefragt wird, darf man sie auch äußern. Aber was hier in letzter Zeit abgeht, ist schon besorgniserregend für den Umgang miteinander und die Diskussionskultur.

      Ich erinnere mich da gerne an den Spruch: Gesegnet ist, wer eine Meinung hat, sie aber nicht kundtun muss.

      Antworten Melden

  • ich finde es schon sehr amüsant, welche diskussionen hier über gerüchte zu produkten entbrennen, die bisher weder jemand live gesehen und ausprobiert hat, noch deren echtheit bisher bestätigt ist.

    hauptsache die vielenexperten hier wissen schon jetzt, warum dieser unbestätigte strap nicht richtig hält und wie schnell er sich bei einem etwaigen diebstahl abziehen lässt.

    ich geh mir mal popcorn holen… :-)

    Antworten Melden

  • Ich hätte gern ein neues Modell mit dem Namen iPhone Mini 26.
    Das passt in jede Hosentasche. Dann brauche ich auch kein Strap um mir ein Bügelbrett Phone um die Schulter zu hängen …

    Antworten Melden

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
