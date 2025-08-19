Bilder sollen neue Cases zeigen
Apple-Cases: Feingewebe-Nachfolger mit dem iPhone 17 erwartet
Die ersten bei Drittanbietern erhältlichen Hüllen für die kommenden iPhone-Modelle konnten wir euch gestern bereits zeigen. Jetzt hängt sich der Blogger Majin Bu aus dem Fenster und präsentiert Hinweise darauf, dass Apple gemeinsam mit dem iPhone 17 einen Nachfolger für die aufgrund von massiver Kritik nach nur einem Jahr wieder eingestellten Feingewebe-Hüllen vorstellen werde.
Ihr erinnert euch: Apple hat vor zwei Jahren gemeinsam mit dem iPhone 15 einen neuen Materialmix namens Feingewebe als gleichwertigen Ersatz für die zuvor angebotenen Lederhüllen eingeführt. Das neue Material konnte die von Apple geschürten Erwartungen insbesondere auch mit Blick auf die hohen Verkaufspreise für das Zubehör jedoch nicht erfüllen. Nur ein Jahr später, nach der Präsentation des iPhone 16, waren die neuen Cases sang- und klanglos wieder aus dem Apple Store verschwunden.
Jetzt soll ein neuer Stoff das damals verwendete Material ersetzen. Angaben aus Produktionskreisen zufolge handle es sich dabei um ein synthetisches Gewebe, das eine klar sichtbare Textur besitzt und nicht luxuriös, sondern eher robust wirkt.
Das neue Material sei widerstandsfähiger als Feingewebe und erfülle zugleich Apples Umweltziele, da es umweltverträglicher hergestellt werde. Eine gummierte Oberfläche soll außerdem die Griffigkeit erhöhen und damit das Risiko verringern, dass das Gerät aus der Hand rutscht. Als zum Start erhältliche Farben werden Grün, Orange, Blau und Violett genannt.
Handschlaufe und Alternativen aus „Liquid Glass“
Darüber hinaus wolle Apple seine Silikonhüllen künftig mit einer kleinen Öse ausstatten, über die sich eine Handschlaufe daran befestigen lässt. Apple greife dabei auf das bereits vom Ladeetui der AirPods Pro 2 bekannte Konzept zurück. Dort ermöglicht die integrierte Halterung das Anbringen an Taschen oder Schlaufen.
Neben den Stoff- und Silikonvarianten ist auch die Rede von Premium-Hüllen im „Liquid Glass“-Design. Dabei handele es sich um Modelle, die auffällig und sowohl widerstandsfähig als auch robust gestaltet sein. Diese Option versehen wir mal mit mehreren Fragezeichen, während ein Feingewebe-Nachfolger und eine Alternative zu den eher langweiligen Silikon-Hüllen von Apple durchaus fällig wäre.
Bei solchem Zubehör frage ich mich immer ob und wie die das testen?
Umweltfreundlich sind meiner Auffassung nach, Produkte die man nicht so schnell ersetzen muss.
Man kann eine Dauerbelastung auch simulieren. Gibt luftige Videos wie Ikea z.B. bei Stühlen oder Betten in Tagen einen jahrelangen Verschleiß simuliert. Auch in der Automobilindustrie Gang und gäbe …
Also das habe ich mich beim Finewoven Case auch gefragt.
Apple testet normalerweise alle iPhone Generationen angeblich mehrere tausend Mal.
Da werden echte Gerät richtig durch die Mangel genommen:
Stöße, Verbiegen, Fall aus unterschiedlichen Höhen, mit Wasser bespritzt, minutenlang unter Wasser getaucht,….
Aber denen soll bei der Entwicklung von FineWoven nie aufgefallen sein, dass das Material absoluter Schund ist, das bei normalen Gebrauch schnell verkratzt und nach wenigen Monaten fast komplett auseinander fällt?
Denen glaube ich kein Wort.
Das war Umweltverschmutzung aller erster Güte.
Ich hoffe die mussten jedes einzelne Case wieder zurücknehmen und den Kunden den Preis erstatten.
Umweltfreundlich bedeutet auch, dass sowohl bei der Herstellung die Umwelt nicht übermäßig belastet wird und danach das Produkt entweder zu einem sehr hohen Prozentsatz (>90%) oder sogar (bei Naturmaterialien wie z.B. Stärke) komplett recycelt werden Können.
Richtig.
Die iPhone 4 Lederhüllen waren für die Ewigkeit.
Die letzten textillederhüllen konnte man 2x pro Jahr ersetzen. Das ist genauso umweltverpestend, wie das weglassen der Kopfhörerbuchse und die damit einhergehenden wegwefkopfhörer.
Apple versucht halt immer wieder die eigenen Sparmaßnahmen grünzuwaschen.
Lederhüllen stanken schon nach 2 Jahren und hatten immer Abnutzungserscheinungen.
MagSafe Halterung reicht.
Wird wieder dreck – Sollten langsam mal was lernen
Du solltest Dich dringend mit Deiner Glaskugel bei Apple bewerben, die können viel Geld sparen, wenn Du vorab, alleine auf Basis von Gerüchten, schon detaillierte Kenntnis der Materialeigenschaften hast.
Wäre schön, kommt so eine Hülle auch fürs 16er. Würde ich mir wohl kaufen.
Mich würde interessieren, wie die Wärme(ab)Leitfähigkeit bei solchen Materialien ist.
Bei hohen Außentemperaturen und z.B. häufiger Videoaufnahmen habe ich mit Hüllen bisher grundsätzlich keine gute Erfahrungen gemacht, da das iPhone (15 Pro Max) mit Hülle schnell überhitzt
Hallo zusammen, ich weiß nicht aber meine Hülle Feingewebe hält seit ich mein iPhone 15 Pro habe und das war gleich wo es raus kam . Es ist bisschen verkratzt und ausgebleicht aber es hält . Die von Amazon und co. haben nicht so lange gehalten.
Ich fand wie FineWoven Cases nice. Gerade das Taupe war wunderschön.
Geschmack hin oder her aber das Gewebe muss in einer Fluch mit der Aussparung sein. Da muss die Qualität noch etwas besser werden. Auf sowas hatte Apple früher immer Wert gelegt.
Ich würde gern sehen, dass Apple das auch für vergangene Generationen anbietet. Warum nicht für iPhone 15 und 16?
Hat wohl der Kommentar bei den ganzen Dinkel Dörte’s und Lastenrad Lars’s ins Mark getroffen!? ;)
Grundsätzlich geht es hier nur um Gewinnmaximierung- Zufriedenstellen der Aktionäre.
Mensch Leute!
lasst doch die scheiss Hüllen weg, die das iPhone nur verschandeln. Nimmt eine Stilbag oder andere Pouch und gut ist. Wenn das iPhone da drin steckt, greift man auch nicht 100 mal am Tag drauf um zu sehen ob sich was getan hat.
ich frage mich, warum man sich offenbar bewusst gegen vegane lederalternativen entscheidet.
es gibt heutzutage wirklich sehr wertig wirkende materialien, die sich toll anfühlen und wie echtes leder aussehen.
die autoindustrie macht es vor. ich könnte mir vorstellen, dass das viele enttäuschte (ehemalige apple ledercase nutzer) befrieden könnte, noch mal ihr geld in eine originale apple hülle zu investieren.
der gedanke liegt ja eig. nahe, aber apple will das aus gründen wohl nicht.