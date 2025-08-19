Apple-Cases: Feingewebe-Nachfolger mit dem iPhone 17 erwartet

Die ersten bei Drittanbietern erhältlichen Hüllen für die kommenden iPhone-Modelle konnten wir euch gestern bereits zeigen. Jetzt hängt sich der Blogger Majin Bu aus dem Fenster und präsentiert Hinweise darauf, dass Apple gemeinsam mit dem iPhone 17 einen Nachfolger für die aufgrund von massiver Kritik nach nur einem Jahr wieder eingestellten Feingewebe-Hüllen vorstellen werde.

Ihr erinnert euch: Apple hat vor zwei Jahren gemeinsam mit dem iPhone 15 einen neuen Materialmix namens Feingewebe als gleichwertigen Ersatz für die zuvor angebotenen Lederhüllen eingeführt. Das neue Material konnte die von Apple geschürten Erwartungen insbesondere auch mit Blick auf die hohen Verkaufspreise für das Zubehör jedoch nicht erfüllen. Nur ein Jahr später, nach der Präsentation des iPhone 16, waren die neuen Cases sang- und klanglos wieder aus dem Apple Store verschwunden.

Jetzt soll ein neuer Stoff das damals verwendete Material ersetzen. Angaben aus Produktionskreisen zufolge handle es sich dabei um ein synthetisches Gewebe, das eine klar sichtbare Textur besitzt und nicht luxuriös, sondern eher robust wirkt.

Das neue Material sei widerstandsfähiger als Feingewebe und erfülle zugleich Apples Umweltziele, da es umweltverträglicher hergestellt werde. Eine gummierte Oberfläche soll außerdem die Griffigkeit erhöhen und damit das Risiko verringern, dass das Gerät aus der Hand rutscht. Als zum Start erhältliche Farben werden Grün, Orange, Blau und Violett genannt.

Handschlaufe und Alternativen aus „Liquid Glass“

Darüber hinaus wolle Apple seine Silikonhüllen künftig mit einer kleinen Öse ausstatten, über die sich eine Handschlaufe daran befestigen lässt. Apple greife dabei auf das bereits vom Ladeetui der AirPods Pro 2 bekannte Konzept zurück. Dort ermöglicht die integrierte Halterung das Anbringen an Taschen oder Schlaufen.

Neben den Stoff- und Silikonvarianten ist auch die Rede von Premium-Hüllen im „Liquid Glass“-Design. Dabei handele es sich um Modelle, die auffällig und sowohl widerstandsfähig als auch robust gestaltet sein. Diese Option versehen wir mal mit mehreren Fragezeichen, während ein Feingewebe-Nachfolger und eine Alternative zu den eher langweiligen Silikon-Hüllen von Apple durchaus fällig wäre.