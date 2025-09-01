Großes Update mit 150 Verbesserungen
Mudita Kompakt: Minimalismus-Smartphone mit immer mehr Funktionen
Das polnische Unternehmen Mudita hat sich mit Produkten wie dem Feature-Phone Mudita Pure oder seinen E-Ink-Weckern einen Namen gemacht. Mit dem Mudita Kompakt will der Anbieter nun eine iPhone-Alternative für Menschen bereitstellen, die digitale Reizüberflutung vermeiden möchten, dabei aber nicht vollständig auf moderne Funktionen verzichten wollen.
Bereits seit dem Frühjahr 2025 ist das Gerät vorbestellbar, inzwischen wird es ausgeliefert und durch regelmäßige Software-Updates weiterentwickelt. Kurz vor der Berliner Funkausstellung IFA hat der Hersteller nun zahlreiche neue Funktionen in Aussicht gestellt.
Hardware mit Fokus auf das Wesentliche
Das Mudita Kompakt unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht von klassischen Smartphones. Statt eines farbigen Bildschirms setzt es auf ein 4,3 Zoll großes E-Ink-Display, das sich besonders für längere Leseeinheiten eignet und gleichzeitig energiesparend arbeitet. Im Standby soll eine Akkuladung bis zu sechs Tage durchhalten.
Neben Telefonie und Messenger-Funktion gehören eine 8-Megapixel-Kamera mit LED-Blitz, NFC, ein Fingerabdruckscanner sowie die Möglichkeit zur Speichererweiterung per microSD-Karte zur Ausstattung. Auch ein Dual-SIM-Betrieb ist möglich. Angeboten wird das Telefon in Schwarz, Grau und Weiß.
Die Gerätephilosophie von Mudita legt Wert auf Datensparsamkeit und eine klare Struktur ohne überladene App-Landschaften. Nutzer sollen grundlegende Smartphone-Aufgaben erledigen können, ohne in den üblichen Kreislauf aus permanenter Erreichbarkeit und Benachrichtigungen zu geraten.
Umfangreiches Software-Update angekündigt
Mit der ersten großen Aktualisierung des MuditaOS auf Version 1.2 hat das Unternehmen jetzt mehr als 150 Verbesserungen veröffentlicht. Neu hinzugekommen sind unter anderem eine Offline-Navigation mit Sprachführung sowie die Möglichkeit, Apps von Drittanbietern über die Desktop-Anwendung Mudita Center einzuspielen. Zudem wurden Stabilität und Geschwindigkeit des Systems in vielen Bereichen erhöht.
Mudita kündigt bereits weitere Schritte an. Für den Herbst sind Funktionen wie Gruppen-Nachrichten und Playlist-Verwaltung geplant. Anfang 2026 sollen Musikplayer und E-Book-Reader zusätzliche Optionen wie Song-Suche, Filter oder einen Landscape-Modus erhalten. Damit will der Anbieter zeigen, dass auch ein bewusst reduziertes Smartphone kontinuierlich weiterentwickelt werden kann. Wir behalten das kompakte E-Ink-Gerät, das für 349 Dollar zum Kauf angeboten wird, weiter im Blick.
Wenn ich nicht permanent erreichbar sein will bzw. Mitteilungen erhalten will, dann deaktiviere ich diese oder schränke sie mit einem Fokus ein. Und wenn ich (warum auch immer) doch so ein abgespecktes Telefon will, dann bestimmt nicht so einen Klopper, sondern doch gerade dann ein kleines, handliches Gerät. Absolute Totgeburt.
Ich denke du hast den Use Case nicht ganz verstanden. Es geht hier um ein anderes augenverträgliches Telefon mit Funktionen auf die wir angewiesen sind, auch wenn wir den Smartphone Hype nicht mitmachen wollen.
Du hast es scheinbar nicht durchdrungen
Und was Du willst, oder wie Du es handhaben würdest, ist irrelevant.
Zum Glück gibt es menschliche Vielfalt.
Ich freue mich sehr, dass diese Telefone sich weiter entwickeln!
Die Community muss größer werden und ich warte nur drauf, dass carsharing und die Banken die Apps anpassen dann bin ich dabei. Aktuell durch App Zwang immer noch an das Smartphone gebunden doch der nfs Chip macht mir Hoffnung, dass es bald klappt.
Ich kann mir vorstellen, dass diese Displays sich wirklich durchsetzen werden als Kontrast zu super HD bright extrem scharf usw.
Kann man mit diesem SmartPhone auch E-Mails senden/empfangen, sprich, gibt es einen E-Mail-Client dafür?