Tom by TomTom: Abo-freier Verkehrswarner erstmals günstiger

Der kompakte Verkehrswarner „Tom by TomTom“, den wir zum Marktstart im vergangenen Herbst vorgestellt haben, ist aktuell erstmals günstiger erhältlich. Im Rahmen eines befristeten Angebots wird das Gerät derzeit für 68 Euro angeboten und liegt damit rund 15 Prozent unter der ursprünglichen Preisempfehlung von 80 Euro.

TomTom hatte mit dem Zubehör im Oktober den Einstieg in ein Segment vollzogen, das bislang von Anbietern wie Ooono, Needit oder Saphe geprägt wird. Anders als klassische Navigationsgeräte setzt „Tom“ dabei bewusst auf eine reduzierte Darstellung ohne eigenes Display und ergänzt stattdessen die bestehende App des Herstellers.

Zusammenspiel mit TomTom-App

Die Nutzung des Verkehrswarners setzt ein mitgeführtes iPhone voraus. Nach der einmaligen Einrichtung verbindet sich das Gerät beim Fahrtbeginn automatisch mit dem Telefon und bleibt aktiv, solange die Fahrt andauert.

Die eigentliche Informationsverarbeitung übernimmt weiterhin die TomTom-App. Der kleine Assistent im Fahrzeug gibt Hinweise dann über farbige LED-Signale und akustische Töne weiter. Auf diese Weise sollen wichtige Informationen vermittelt werden, ohne dass der Fahrer aktiv auf ein Display schauen muss. Wer zusätzlich eine Navigation benötigt, kann diese wie gewohnt über die App oder über Apple CarPlay im Fahrzeugdisplay nutzen.

Kein Abonnement erforderlich

Von einem größeren Firmware-Update abgesehen, das TomTom im März ausgespielt hat, bleibt der Verkehrswarner Funktional unverändert. Das System informiert in Echtzeit über Staus, Baustellen, Gefahrenstellen und Geschwindigkeitsüberschreitungen. Auch Hinweise auf Blitzer sind integriert, wobei deren Nutzung in Deutschland rechtlich eingeschränkt ist und entsprechend angepasst werden muss.

Die zugrunde liegenden Daten stammen aus einem großen Netzwerk vernetzter Geräte und werden kontinuierlich aktualisiert. Ein zusätzliches Abonnement ist für die Nutzung nicht erforderlich.