Erst seit Oktober 2025 im Handel erhältlich
Tom by TomTom: Abo-freier Verkehrswarner erstmals günstiger
Der kompakte Verkehrswarner „Tom by TomTom“, den wir zum Marktstart im vergangenen Herbst vorgestellt haben, ist aktuell erstmals günstiger erhältlich. Im Rahmen eines befristeten Angebots wird das Gerät derzeit für 68 Euro angeboten und liegt damit rund 15 Prozent unter der ursprünglichen Preisempfehlung von 80 Euro.
TomTom hatte mit dem Zubehör im Oktober den Einstieg in ein Segment vollzogen, das bislang von Anbietern wie Ooono, Needit oder Saphe geprägt wird. Anders als klassische Navigationsgeräte setzt „Tom“ dabei bewusst auf eine reduzierte Darstellung ohne eigenes Display und ergänzt stattdessen die bestehende App des Herstellers.
Zusammenspiel mit TomTom-App
Die Nutzung des Verkehrswarners setzt ein mitgeführtes iPhone voraus. Nach der einmaligen Einrichtung verbindet sich das Gerät beim Fahrtbeginn automatisch mit dem Telefon und bleibt aktiv, solange die Fahrt andauert.
Die eigentliche Informationsverarbeitung übernimmt weiterhin die TomTom-App. Der kleine Assistent im Fahrzeug gibt Hinweise dann über farbige LED-Signale und akustische Töne weiter. Auf diese Weise sollen wichtige Informationen vermittelt werden, ohne dass der Fahrer aktiv auf ein Display schauen muss. Wer zusätzlich eine Navigation benötigt, kann diese wie gewohnt über die App oder über Apple CarPlay im Fahrzeugdisplay nutzen.
Kein Abonnement erforderlich
Von einem größeren Firmware-Update abgesehen, das TomTom im März ausgespielt hat, bleibt der Verkehrswarner Funktional unverändert. Das System informiert in Echtzeit über Staus, Baustellen, Gefahrenstellen und Geschwindigkeitsüberschreitungen. Auch Hinweise auf Blitzer sind integriert, wobei deren Nutzung in Deutschland rechtlich eingeschränkt ist und entsprechend angepasst werden muss.
Die zugrunde liegenden Daten stammen aus einem großen Netzwerk vernetzter Geräte und werden kontinuierlich aktualisiert. Ein zusätzliches Abonnement ist für die Nutzung nicht erforderlich.
Also ein besserer Piepser mit bunten LEDs für 68 Euro? Hm…
Die App und ihre Funktionen haben Sie wohl vergessen. Die pflegt sich auch nicht von alleine ;) und man kann ganz entspannt Blitzer und Gefahren melden. Mfg
Naja, die App ist kostenfrei und funktioniert auch ohne den Puck hier. Kann also nicht das konkrete Geschäftsmodell sein, die App mit dem Piepser quer zu finanzieren.
Kann hier jemand eine sinnvolle Antwort geben, der das Ding vielleicht nutzt und mit Blitzer.de / Onoooooo vergleichen kann?
Na ja Tom Tom halt, kleinere community also auch weniger Leute die es aktiv nutzen und melden. Platz technisch würde ich blitzer.de als unschlagbar zählen, dann Ooono (wenn es mal läuft und die Entwickler nicht wieder herum wursten) und dann die tomtom Lösung.
Das nach wie vor beste Gerät ist der Saphe Mini. Mit Display, ohne Abo
Schau dir mal den Drive one von Needit an.
https://www.needit.dk/drive-one-2/
Habe den seit kurzem im Gebrauch und bis jetzt nichts auszusetzen.
War das der mit dem Abo?
Nein, ohne Abo. So steht es zumindest auf deren Webseite. Wie groß die Community ist, so dass genug Infos reinkommen, weiß ich nicht.
Dezent ist das Ding zumindest.
Die Community ist halt die selbe wie von Blitzer.de somit top. Habe auch den ersten im einsatz.
Nutze TomTom zur Navigation und Blitzer.de Pro zusätzlich
Sehr zufrieden mit der Kombi aus guter Navigation und zusätzlichen infos. Bei liegen manchmal falsch aber meist richtig
Den Saphe würde ich nicht empfehlen. Um das Display zu sehen muss er ja im Sichtbereich des Fahrers platziert werden. Da die Dinger ja verboten sind halte ich das für dämlich weil das in jeder Kontrolle sofort bemerkt wird.
OOONO ist letzter Zeit eine Katastrophe. Dann lieber Saphe
Ist ohne Abo und meldet sehr gut. Warnt wenn gewollt auch vor bevorstehenden Stau etc.
Laut aller Rezessionen ist das Teil als Schrott einzustufen.
Die TomTom Navi App ist inzwischen mein Liebling inkl. Carplay geworden. Irgendwann wurde die mal kostenlos. Wurde das hier schon mal erwähnt?
Absolute Empfehlung für alle die eine Alternative zu den US Apps suchen und denen here Maps zu „altmodisch“ wirkt.
Nutze es seit 3 Monaten, funktioniert sehr gut. Kann eine klare Empfehlung aussprechen.
Seit Blitzerwarner verboten sind, kann ich niemanden verstehen, der sich dedizierte Geräte dafür kauft, die dem geübten Auge der Verkehrspolizisten direkt ins Auge fallen dürften. Und dann ist der Spaß eigentlich immer teurer als die App von Blitzer.de, die unauffällig im Hintergrund läuft.
Startet automatisch, sobald sich das iPhone per Bluetooth mit dem Autoradio verbindet (Kurzbefehl/Automatisation) und im Falle einer Verkehrskontrolle kann das Radio einfach lautlos gedreht werden.
Nur weil du so ein Teil im Auto hast, heißt es nicht das es eingeschaltet ist/war oder das aktiv vor Blitzer gewarnt hat (auch Stauenden sind zum Beispiel nur möglich)…
Einfach anständig und vorausschauend fahren und an die StVo halten, und man braucht sowas nicht!
+1
Und wieder geht man den Leuten hier auf die Pelé:
Gerät informiert in Echtzeit über Staus, Baustellen und Gefahrenstellen usw. – Staus verschwinden bei anständigen und vorausschauenden Fahren ???
Mmmh… Wie viele Leute fahren denn tatsächlich noch mit einem Auto, wo es für Stauwarnungen ein solches Gerät braucht? Ich wage mal die Behauptung, dass ein Großteil der Autofahrenden nicht mehr mit Autokarten unterwegs sind, sondern ein Navigationsgerät nutzen. Festverbaut oder via Mobiltelefon. Deshalb ist alles was dieses Gerät mehr kann, außer vor Radarfallen warnen, nur eins, nämlich Alibifunktion. Und in der Tat, wann hat eigentlich der Teil, der sich hier immer auf den Schlips getreten fühlt, das Autofahren verlernt? Eigentlich ist es doch gar nicht so schwer, das mit den Schildern und Geschwindigkeiten. Und wenn ich mir eben doch mal unsicher bin, dann sollte ich eben nicht mit 55 durch den Ort fahren, sondern vielleicht unter 50, bis das wieder klar ist oder nicht mit 200 durch einen Bereich mit weiß-roten-Baken auf der Autobahn, sondern vielleicht eher unter 80… Augen auf im Straßenverkehr. Hilft!
Ich bin mit WAZE voll zufrieden. Warnt mich zuverlässig vor festen und mobilen Blitzern, vor Baustellen, Staus und Hindernissen. Seit neuesten auch vor Schlaglöchern.