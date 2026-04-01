iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 689 Artikel

Feste Uhrzeit verändert den Tank-Alltag

Neue Spritpreis-Regel: ADAC-App zeigt nur noch einen Preisanstieg am Tag
Artikel auf Mastodon teilen.
93 Kommentare 93

Seit dem 1. April gilt in Deutschland eine neue Vorgabe für Tankstellen. Preiserhöhungen für Benzin und Diesel sind nur noch einmal täglich erlaubt und müssen zur Mittagszeit um 12 Uhr erfolgen. Preissenkungen bleiben weiterhin jederzeit möglich. Die Regelung orientiert sich an einem Modell aus Österreich und soll vor allem für mehr Transparenz sorgen.

Spritpreise

Zuvor hatten Autofahrer mit teils stark schwankenden Preisen zu kämpfen. Nach Angaben des Bundeskartellamts wurden die Preise im Schnitt rund 20 Mal täglich angepasst. In einzelnen Fällen lag die Zahl sogar deutlich höher. Für Verbraucher war es dadurch schwierig, günstige Zeitpunkte zu erkennen.

Bundeskartellamt rät zu Tank-Apps

Parallel zur Einführung der neuen Regel sind die Kraftstoffpreise gestiegen. Laut ADAC lag der Durchschnittspreis für Super E10 zuletzt bei rund 2,17 Euro pro Liter (+ 7,6 Cent). Diesel kostete etwa 2,37 Euro (+ 7,5 Cent). Direkt nach Inkrafttreten wurden vielerorts Aufschläge von mehr als sieben Cent registriert.

Vormittags Tankpreise

Die Preise heute vor 12:00 Uhr

Für Autofahrer spielen digitale Helfer nun wohl wieder eine wichtigere Rolle. Anwendungen wie die ADAC Drive-App zur Spritpreisüberwachung zeigen in Echtzeit die aktuellen Preise an tausenden Tankstellen in Deutschland. Nutzer können damit gezielt die günstigste Option in ihrer Umgebung auswählen und Preisverläufe im Tagesverlauf nachvollziehen.

Gerade unter den neuen Bedingungen könnten solche Angebote an Bedeutung gewinnen. Da Erhöhungen nur noch einmal täglich erfolgen, lassen sich Preissprünge leichter erkennen und mit früheren Werten vergleichen.

Nachmittags Tankpreise

Die Preise heute nach 12:00 Uhr

Alternative: HEM-App mit Zusatzfunktionen

Neben der ADAC-App positioniert sich auch die HEM-App als ganz nette Option für Autofahrer. Die Anwendung wird von der Deutschen Tamoil GmbH angeboten, ist jedoch nicht auf deren Tankstellennetz beschränkt und kann markenübergreifend genutzt werden – ifun.de berichtete:

Die App greift auf aktuelle Preisdaten von mehr als 15.000 Tankstellen in Deutschland zu und zeigt die Kosten für Super E5, Super E10 und Diesel an. Nutzer können damit gezielt nach günstigen Angeboten in ihrer Umgebung suchen und bevorzugte Stationen speichern.

Hem App Tanken

Ergänzend setzt die HEM-App auf zusätzliche Funktionen. Dazu zählt eine Tiefpreisgarantie, bei der ein Coupon bereitgestellt wird, wenn im Umkreis von fünf Kilometern ein günstigerer Preis verfügbar ist. Außerdem lässt sich der Bezahlvorgang direkt an der Zapfsäule über das iPhone abwickeln.

Laden im App Store
ADAC Drive: Tanken Laden Route
ADAC Drive: Tanken Laden Route
Entwickler: ADAC e.V.
Preis: Kostenlos
Laden

01. Apr. 2026 um 17:24 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    93 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Wirklich eine sehr seltsame Regel. Bin gespannt wie sich die Preise entwickeln.

    Antworten Melden

    • Es ändert nix am Preis, aber es gibt den Verbrauchern Sicherheit. Gut so!

      Antworten Melden

      • So doof kann man doch bitte nicht antworten! Sicherheit? Die Sicherheit, mit Ansage viel zu viel zu zahlen?

      • Für die Verbraucher gibt das leider keine Sicherheit. Es kann ja zur Stichzeit völlig willkürlich erhöht werden. Jeden Tag auf neue.

      • Nein. Was in vielen Medien unterschlagen wird: die Ölkonzerne dürfen nicht beliebig erhöhen und müssen Erhöhungen begründen. Das soll dann auch überwacht und kontrolliert werden. Das ist m.E. der große Unterschied (und die große Hoffnung)

      • Theorie und Praxis…daran glaube ich leider nicht.

      • Ja, Transparenz und Sicherheit.

        Denn bisher haben die Tankstellen mit niedrigen Preisen die Autofahrer ins Auto zur Tanke gelockt und dann meist innerhalb von 10 min. die Preise besonders hoch gezogen.

      • Ja, die Sicherheit immer zu viel zu zahlen, denn wegen der neuen Regelung ist der Sprit immer Vormittags zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr am billigsten, früher war es ab 19.00 Uhr. Aber wer kann zwischen 9.00-12.00 Uhr tanken? Es profitieren also nur Firmen, Privatkunden zahlen drauf, vorher war es andersherum.

  • Wurde auch mal Zeit, dass das kommt. Die Mineralölkonzerne machen doch was sie wollen. Ist doch albern 5x am Tag hoch und wieder runter. Psychoterror nennt man das. In Frankreich ist der Preis über Wochen stabil.

    Antworten Melden

  • Der „deutsche Michel“ ist an Naivität nicht mehr zu übertreffen….

    Antworten Melden

  • Liebes iFun-Team… Warum sollte die ADAC-App auch mehr tägliche Preisanstiege anzeigen, als tatsächlich passieren?

    Antworten Melden

  • Ja, da haben die Narren in Berlin ja richtig einen rausgehauen.
    Denn -wie zu erwarten- ändert sich nichts an den Spritpreisen…

    Antworten Melden

    • Wenn sich in ein paar Wochen nichts ändert haben wir sowieso eine weltweite Krise egal ob hier oder in Ländern wo Benzin günstig ist . Auch hier aber ein Beispiel für alle meckern und niemand geht mal auf die Straße oder Ähnliches . Nicht umsonst krallen sich die USA so viel Öl wie es geht , nimm den Amerikanern ihre Autos und ihre Waffen und schwups brennt das Land .

      Antworten Melden

    • Wie wahr, einfach nur traurig unsere „Regierung“. Absetzen sofort!!!

      Antworten Melden

    • Jetzt mal ehrlich, was soll die Regierung denn machen? Die Konzerne müssen ihre Erhöhung nun begründen, können also nicht mehr willkürlich erhöhen.
      Klar, sie könnten die Steuern senken. Aber das müssen sie dann wieder woanders holen. Ich denke, wir haben in Deutschland gerade genug andere Baustellen. Der Logistikbranche und dem ÖPNV muss geholfen werden bei den Preisen. Privat einfach mal bewusster das Auto nehmen. Und wenn es so weiter geht mit den Preisen an der Tankstelle, dann kann man mal über Entlastungen nachdenken. Aber dann sinnvoll.
      Und auch eine andere Regierung würde es nicht besser machen.

      Antworten Melden

    • Gott sei Dank sitzt Du nicht auch noch in der Regierung – hinpassen würdest Du mit Deinem völlig sinnbefreiten Kommentar allemal

      Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Macht die apps doch nahezu sinnlos. Um guenstig zu tanken muss man jetzt immer vormittags so nah an 12 Uhr wie möglich tanken, wozu braucht man da jetzt noch ne App

    Antworten Melden

    • Heute um 11:00 Uhr die Preise von 10 Tankstellen, die auf meiner Strecke liegen, geprüft: Preisdifferenz zwischen niedrigsten und höchsten Preis waren 13 Cent. Ohne App hätte ich teurer getankt.

      Antworten Melden

    • Verstehe ich nicht. Warum ah an. 12 Uhr? Ist um. 7 Uhr ein anderer Preis?

      Antworten Melden

      • Einfach mal sich mit der neuen Regel befassen. Es darf nur abwärts gehen und nicht aufwärts den ganzen Tag bis um 12:00 Uhr mittags. Da gelten dann beliebige neue (wahrscheinlich meist höhere) Preise und es geht wieder 24 Stunden nur abwärts. Wann ist dann also der günstigste Zeitpunkt?

        Und genau hier kommen die Vergleich Apps ins Spiel. Wenn du tankst, vergleiche um 11:00 Uhr die Preise und fahre los.

      • Kann aber bis abends wiederum fallen

      • Aber nicht mehr steigen. Der gefallene Preis gilt ja dann bis zum nächsten Tag 12 Uhr. Und nachträglich abends weniger Preissenkung im Vergleich zum „Vortag“ bringt Dir nix ohne eine Zeitmaschine. Somit ist es recht simpel. Tank um kurz vor 12 oder „hoff“ das morgen vor 12 ein noch niedrigerer Preis da ist.

      • Super für alle, die auf das Auto für die Arbeit angewiesen sind und um 11 Uhr nicht mal eben zum Chef oder zur Chefin sagen können: Ich geh jetzt mal eben tanken. …

      • … das ist das eigentliche Problem, an allem was zu meckern aber nix verstehen!

  • mir egal habe einen tesla und eine wallbox. soll doch der sprit 20€ kosten

    Antworten Melden
    • Antworten Melden

      • Glaube selbst das ist noch zu viel für den netten User, dessen Horizont nicht weit reicht.

    • Dir ist hoffentlich schon klar, dass wenn der Grossteil auf Elektro ist, das gleich mit den Strompreisen passieren wird. Spätestens dann.

      Antworten Melden

      • Nö. Ganz anderer Markt und so nicht steuerbar, alleine schon, weil man selbst Strom produzieren kann.

    • Nein, am besten noch teurer. Weil die ganze Zulieferkette für deine Verbrauchsgüter auch elektrisch unterwegs ist, müssen wir uns ja keine Sorgen machen.

      Antworten Melden
    • Antworten Melden

    • Ich verstehe nicht, warum man sich am „Unglück“ anderer immer aufreizen muss. Aber das ist wohl der neueste Trend bei dem Elektro-Hardlinern, die dazu meistens Tesla fahren. Und ich habe nichts gegen E-Autos, wir haben selbst einen Zuhause .

      Antworten Melden

    • Super für dich, aber die Strompreise gehen auch in die Höhe. Keine Sorge.
      Und was soll das Bashing gegen Verbrenner? Es gibt für viele Leute gute Gründe, kein E-Auto zu fahren (und über einen Tesla reden wir lieber mal nicht). Das fängt beim Finanziellen schon mal an. Wer ein Auto hat, welches noch läuft, warum soll man sich ein teures neues Auto kaufen? Vielleicht reicht das Geld einfach nicht für ein neues Auto? Vielleicht wohnt man nicht in einem Eigenheim mit Solarpanelen auf dem Dach? uswusf

      Antworten Melden

      • Es gibt mittlerweile erschwingliche und gute gebrauchte E-Autos zu kaufen und man kann die mittlerweile überall laden, beim Parken am Supermarkt, an öffentlichen Ladestellen usw. Es ist einfach nicht wahr das E-Autos nur für Reiche erschwinglich sind und nur am Einfamilienhaus geladen werden können. Man zahlt wirklich nur ein Drittel oder noch weniger für den Unterhalt und spart noch Steuern und Inspektionskosten und kann jedes Jahr die THG Prämie kassieren. Ich hab’s ausprobiert (wohne zur Miete), es ist wirklich am Ende viel günstiger.

      • Ist Lebenszeit nicht wertvoller, als dumm im Auto zu sitzen und Prozente zu beobachten bis die Karre voll ist, oder nach freien Lademöglichkeiten zu suchen? Aber jeder wie er mag.

  • Bei uns ist der Sprit jetzt einfach den ganzen Tag teuer. Wie konnte das nur passieren?

    Antworten Melden

    • Ja, wer hätte denn erwarten können, dass in die Preise ein ordentlicher Puffer mit einkalkuliert wird. Sowas aber auch. Schon erstaunlich, wie realitätsfern die Damen und Herren in Berlin sind. Aber solange das den Nebeneffekt der höheren Steuereinnahmen bringt, wird darüber hinweg gesehen.

      Antworten Melden

  • Ich frag mich wann der Rewe um die Ecke auch die Preise untertags nach Uhrzeit anpasst… was für ein Unsinn eine Preisanpassung von einem Produkt nach Uhrzeit …gibt halt zu wenig Konkurrenz für die paar Konzerne, die Benzin anbieten. Die Tankstellenpächter haben da keinen Einfluss auf Benzinpreise …bekommen den vorgegeben.

    Antworten Melden

  • Mir machen teure Preise nix. Ich tanke immer für 50€.

    Antworten Melden

  • Das ist die nunmal die lächerliche unfähige deutsche Bundesregierung.

    Antworten Melden

  • Funktioniert doch wunderbar. Hier in der Stadt sind alle bei dem hohen Einstiegspreis geblieben, aber ein Dorf weiter sind sie schon 6 Ct billiger. Und ich kann sicher sein dass sie nicht in den nächsten Minuten wieder erhöhen.

    Antworten Melden

  • Klasse Aktion der Regierung. Kurz vor 12 ist ja auch die optimale Uhrzeit für die meisten Arbeitnehmer…

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Benzinpreis.de ist die beste App für einen guten Überblick über die Benzinpreise in der Republik. Viele weitere hilfreiche Funktionen in der App enthalten.

    Antworten Melden

  • Immer wieder schön das infotainment vom Golf 7 zu sehen :-)

    Antworten Melden

  • Alles gern A…. es gibt nur noch eine Richtung. Und zwar nach oben im noch mehr abzuzocken. Heute z.B.. NUR 20 Cent t!!!!! Senkung======= 00000

    Antworten Melden

  • Ich frage mich, wann endlich die Bauern anfangen zu demonstrieren???

    Oder wurden sie damals etwa nur vom rechten Abschaum vor den Karren gespannt um das grüne Feindbild als den Sündenbock darzustellen?

    Antworten Melden

  • Ich sag’s mal nach FDP Manier:
    Das nennet sich Technologieoffenheit!

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

    • Man hat in Österreich jahrelang sehen können, dass das Modell nicht funktioniert. Weshalb es Österreich jetzt auch ändert. Und zeitgleich übernimmt die Hinterwäldler-Union das alte nicht funktionierende Modell.

      Antworten Melden

  • Bin bei meinen Schwiegereltern in Polen. Hier tanke ich gewohnt günstig, trotz Krise. :)

    Antworten Melden

  • Kurios ist auch das gefühlt fast alle Apps nicht mehr richtig und zuverlässig aktualisieren. Seid gestern

    Antworten Melden

  • Ich komme gerade vom E-Auto-Ladetarif-Artikel. Da ist anscheinend jeder mit 2 Lade-Apps überfordert. Wenns ums Benzin geht, gehts auf einmal. Komisch.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43689 Artikel in den vergangenen 6792 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven