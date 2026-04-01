Neue Spritpreis-Regel: ADAC-App zeigt nur noch einen Preisanstieg am Tag

Seit dem 1. April gilt in Deutschland eine neue Vorgabe für Tankstellen. Preiserhöhungen für Benzin und Diesel sind nur noch einmal täglich erlaubt und müssen zur Mittagszeit um 12 Uhr erfolgen. Preissenkungen bleiben weiterhin jederzeit möglich. Die Regelung orientiert sich an einem Modell aus Österreich und soll vor allem für mehr Transparenz sorgen.

Zuvor hatten Autofahrer mit teils stark schwankenden Preisen zu kämpfen. Nach Angaben des Bundeskartellamts wurden die Preise im Schnitt rund 20 Mal täglich angepasst. In einzelnen Fällen lag die Zahl sogar deutlich höher. Für Verbraucher war es dadurch schwierig, günstige Zeitpunkte zu erkennen.

Bundeskartellamt rät zu Tank-Apps

Parallel zur Einführung der neuen Regel sind die Kraftstoffpreise gestiegen. Laut ADAC lag der Durchschnittspreis für Super E10 zuletzt bei rund 2,17 Euro pro Liter (+ 7,6 Cent). Diesel kostete etwa 2,37 Euro (+ 7,5 Cent). Direkt nach Inkrafttreten wurden vielerorts Aufschläge von mehr als sieben Cent registriert.

Die Preise heute vor 12:00 Uhr

Für Autofahrer spielen digitale Helfer nun wohl wieder eine wichtigere Rolle. Anwendungen wie die ADAC Drive-App zur Spritpreisüberwachung zeigen in Echtzeit die aktuellen Preise an tausenden Tankstellen in Deutschland. Nutzer können damit gezielt die günstigste Option in ihrer Umgebung auswählen und Preisverläufe im Tagesverlauf nachvollziehen.

Gerade unter den neuen Bedingungen könnten solche Angebote an Bedeutung gewinnen. Da Erhöhungen nur noch einmal täglich erfolgen, lassen sich Preissprünge leichter erkennen und mit früheren Werten vergleichen.

Die Preise heute nach 12:00 Uhr

Alternative: HEM-App mit Zusatzfunktionen

Neben der ADAC-App positioniert sich auch die HEM-App als ganz nette Option für Autofahrer. Die Anwendung wird von der Deutschen Tamoil GmbH angeboten, ist jedoch nicht auf deren Tankstellennetz beschränkt und kann markenübergreifend genutzt werden – ifun.de berichtete:

Die App greift auf aktuelle Preisdaten von mehr als 15.000 Tankstellen in Deutschland zu und zeigt die Kosten für Super E5, Super E10 und Diesel an. Nutzer können damit gezielt nach günstigen Angeboten in ihrer Umgebung suchen und bevorzugte Stationen speichern.

Ergänzend setzt die HEM-App auf zusätzliche Funktionen. Dazu zählt eine Tiefpreisgarantie, bei der ein Coupon bereitgestellt wird, wenn im Umkreis von fünf Kilometern ein günstigerer Preis verfügbar ist. Außerdem lässt sich der Bezahlvorgang direkt an der Zapfsäule über das iPhone abwickeln.