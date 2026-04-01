Feste Uhrzeit verändert den Tank-Alltag
Neue Spritpreis-Regel: ADAC-App zeigt nur noch einen Preisanstieg am Tag
Seit dem 1. April gilt in Deutschland eine neue Vorgabe für Tankstellen. Preiserhöhungen für Benzin und Diesel sind nur noch einmal täglich erlaubt und müssen zur Mittagszeit um 12 Uhr erfolgen. Preissenkungen bleiben weiterhin jederzeit möglich. Die Regelung orientiert sich an einem Modell aus Österreich und soll vor allem für mehr Transparenz sorgen.
Zuvor hatten Autofahrer mit teils stark schwankenden Preisen zu kämpfen. Nach Angaben des Bundeskartellamts wurden die Preise im Schnitt rund 20 Mal täglich angepasst. In einzelnen Fällen lag die Zahl sogar deutlich höher. Für Verbraucher war es dadurch schwierig, günstige Zeitpunkte zu erkennen.
Bundeskartellamt rät zu Tank-Apps
Parallel zur Einführung der neuen Regel sind die Kraftstoffpreise gestiegen. Laut ADAC lag der Durchschnittspreis für Super E10 zuletzt bei rund 2,17 Euro pro Liter (+ 7,6 Cent). Diesel kostete etwa 2,37 Euro (+ 7,5 Cent). Direkt nach Inkrafttreten wurden vielerorts Aufschläge von mehr als sieben Cent registriert.
Die Preise heute vor 12:00 Uhr
Für Autofahrer spielen digitale Helfer nun wohl wieder eine wichtigere Rolle. Anwendungen wie die ADAC Drive-App zur Spritpreisüberwachung zeigen in Echtzeit die aktuellen Preise an tausenden Tankstellen in Deutschland. Nutzer können damit gezielt die günstigste Option in ihrer Umgebung auswählen und Preisverläufe im Tagesverlauf nachvollziehen.
Gerade unter den neuen Bedingungen könnten solche Angebote an Bedeutung gewinnen. Da Erhöhungen nur noch einmal täglich erfolgen, lassen sich Preissprünge leichter erkennen und mit früheren Werten vergleichen.
Die Preise heute nach 12:00 Uhr
Alternative: HEM-App mit Zusatzfunktionen
Neben der ADAC-App positioniert sich auch die HEM-App als ganz nette Option für Autofahrer. Die Anwendung wird von der Deutschen Tamoil GmbH angeboten, ist jedoch nicht auf deren Tankstellennetz beschränkt und kann markenübergreifend genutzt werden – ifun.de berichtete:
- Kostenlos und werbefrei: HEM-App bietet Tankstellen-Preisvergleich
Die App greift auf aktuelle Preisdaten von mehr als 15.000 Tankstellen in Deutschland zu und zeigt die Kosten für Super E5, Super E10 und Diesel an. Nutzer können damit gezielt nach günstigen Angeboten in ihrer Umgebung suchen und bevorzugte Stationen speichern.
Ergänzend setzt die HEM-App auf zusätzliche Funktionen. Dazu zählt eine Tiefpreisgarantie, bei der ein Coupon bereitgestellt wird, wenn im Umkreis von fünf Kilometern ein günstigerer Preis verfügbar ist. Außerdem lässt sich der Bezahlvorgang direkt an der Zapfsäule über das iPhone abwickeln.
Entwickler: ADAC e.V.
Laden
Wirklich eine sehr seltsame Regel. Bin gespannt wie sich die Preise entwickeln.
Es ändert nix am Preis, aber es gibt den Verbrauchern Sicherheit. Gut so!
So doof kann man doch bitte nicht antworten! Sicherheit? Die Sicherheit, mit Ansage viel zu viel zu zahlen?
Für die Verbraucher gibt das leider keine Sicherheit. Es kann ja zur Stichzeit völlig willkürlich erhöht werden. Jeden Tag auf neue.
Nein. Was in vielen Medien unterschlagen wird: die Ölkonzerne dürfen nicht beliebig erhöhen und müssen Erhöhungen begründen. Das soll dann auch überwacht und kontrolliert werden. Das ist m.E. der große Unterschied (und die große Hoffnung)
Theorie und Praxis…daran glaube ich leider nicht.
+ 1
Ja, Transparenz und Sicherheit.
Denn bisher haben die Tankstellen mit niedrigen Preisen die Autofahrer ins Auto zur Tanke gelockt und dann meist innerhalb von 10 min. die Preise besonders hoch gezogen.
Ja, die Sicherheit immer zu viel zu zahlen, denn wegen der neuen Regelung ist der Sprit immer Vormittags zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr am billigsten, früher war es ab 19.00 Uhr. Aber wer kann zwischen 9.00-12.00 Uhr tanken? Es profitieren also nur Firmen, Privatkunden zahlen drauf, vorher war es andersherum.
Wurde auch mal Zeit, dass das kommt. Die Mineralölkonzerne machen doch was sie wollen. Ist doch albern 5x am Tag hoch und wieder runter. Psychoterror nennt man das. In Frankreich ist der Preis über Wochen stabil.
Jetzt geht es nur noch 1x hoch und gar nicht mehr runter… Top!
Sehe ich auch so, oder nur am Abend noch kurz die Leute locken. Ziemlich unsinnig diese Regelung. Aber Hauptsache was machen, um die Verbraucher zu besänftigen. Witzig, dass das niemand vorher eingeworfen hat.
Woher kommt deine Erkenntnis, dass der Preis nicht mehr runter geht?
Das geht nur in Deutschland, da durften sie machen was sie wollten …
Albern eher solche Antworten. Wer verdient hier ? Die Ölkonzerne und hauptsächlich der Staat. Warum können andere Länder die Seuern senken, den Preis deckeln ? Na klar die machen ja nich mal so ne Billion Schulden die dann dem dummen als Sondervermögen verkauft wird und die dann noch rechstwidrig überall zweckentfremdet werden
Der „deutsche Michel“ ist an Naivität nicht mehr zu übertreffen….
+1
+1
+1
+1
Echt gehaltvoll deine Aussage. Und so viele Argumente. Ich bin beeindruckt (auch von den ganzen +1 gebern. Aber wahrscheinlich warst du das selbst…).
So machen Foren wie das hier Sinn!
/ironie
+1
+1
+1
Liebes iFun-Team… Warum sollte die ADAC-App auch mehr tägliche Preisanstiege anzeigen, als tatsächlich passieren?
Die Überschrift ist etwas sinnfrei :-)
:-)
Ja, da haben die Narren in Berlin ja richtig einen rausgehauen.
Denn -wie zu erwarten- ändert sich nichts an den Spritpreisen…
Wenn sich in ein paar Wochen nichts ändert haben wir sowieso eine weltweite Krise egal ob hier oder in Ländern wo Benzin günstig ist . Auch hier aber ein Beispiel für alle meckern und niemand geht mal auf die Straße oder Ähnliches . Nicht umsonst krallen sich die USA so viel Öl wie es geht , nimm den Amerikanern ihre Autos und ihre Waffen und schwups brennt das Land .
Wie wahr, einfach nur traurig unsere „Regierung“. Absetzen sofort!!!
Jetzt mal ehrlich, was soll die Regierung denn machen? Die Konzerne müssen ihre Erhöhung nun begründen, können also nicht mehr willkürlich erhöhen.
Klar, sie könnten die Steuern senken. Aber das müssen sie dann wieder woanders holen. Ich denke, wir haben in Deutschland gerade genug andere Baustellen. Der Logistikbranche und dem ÖPNV muss geholfen werden bei den Preisen. Privat einfach mal bewusster das Auto nehmen. Und wenn es so weiter geht mit den Preisen an der Tankstelle, dann kann man mal über Entlastungen nachdenken. Aber dann sinnvoll.
Und auch eine andere Regierung würde es nicht besser machen.
Gott sei Dank sitzt Du nicht auch noch in der Regierung – hinpassen würdest Du mit Deinem völlig sinnbefreiten Kommentar allemal
Tankste! ist auch super :-)
+1
Macht die apps doch nahezu sinnlos. Um guenstig zu tanken muss man jetzt immer vormittags so nah an 12 Uhr wie möglich tanken, wozu braucht man da jetzt noch ne App
Heute um 11:00 Uhr die Preise von 10 Tankstellen, die auf meiner Strecke liegen, geprüft: Preisdifferenz zwischen niedrigsten und höchsten Preis waren 13 Cent. Ohne App hätte ich teurer getankt.
Verstehe ich nicht. Warum ah an. 12 Uhr? Ist um. 7 Uhr ein anderer Preis?
Einfach mal sich mit der neuen Regel befassen. Es darf nur abwärts gehen und nicht aufwärts den ganzen Tag bis um 12:00 Uhr mittags. Da gelten dann beliebige neue (wahrscheinlich meist höhere) Preise und es geht wieder 24 Stunden nur abwärts. Wann ist dann also der günstigste Zeitpunkt?
Und genau hier kommen die Vergleich Apps ins Spiel. Wenn du tankst, vergleiche um 11:00 Uhr die Preise und fahre los.
Kann aber bis abends wiederum fallen
Aber nicht mehr steigen. Der gefallene Preis gilt ja dann bis zum nächsten Tag 12 Uhr. Und nachträglich abends weniger Preissenkung im Vergleich zum „Vortag“ bringt Dir nix ohne eine Zeitmaschine. Somit ist es recht simpel. Tank um kurz vor 12 oder „hoff“ das morgen vor 12 ein noch niedrigerer Preis da ist.
Super für alle, die auf das Auto für die Arbeit angewiesen sind und um 11 Uhr nicht mal eben zum Chef oder zur Chefin sagen können: Ich geh jetzt mal eben tanken. …
… das ist das eigentliche Problem, an allem was zu meckern aber nix verstehen!
mir egal habe einen tesla und eine wallbox. soll doch der sprit 20€ kosten
Oh man… von der Wand bis an die Tapete gedacht.
Glaube selbst das ist noch zu viel für den netten User, dessen Horizont nicht weit reicht.
Dir ist hoffentlich schon klar, dass wenn der Grossteil auf Elektro ist, das gleich mit den Strompreisen passieren wird. Spätestens dann.
Nö. Ganz anderer Markt und so nicht steuerbar, alleine schon, weil man selbst Strom produzieren kann.
Nein, am besten noch teurer. Weil die ganze Zulieferkette für deine Verbrauchsgüter auch elektrisch unterwegs ist, müssen wir uns ja keine Sorgen machen.
Tesla was ist das denn für ne Kiste. Unglaublich
Ich verstehe nicht, warum man sich am „Unglück“ anderer immer aufreizen muss. Aber das ist wohl der neueste Trend bei dem Elektro-Hardlinern, die dazu meistens Tesla fahren. Und ich habe nichts gegen E-Autos, wir haben selbst einen Zuhause .
Super für dich, aber die Strompreise gehen auch in die Höhe. Keine Sorge.
Und was soll das Bashing gegen Verbrenner? Es gibt für viele Leute gute Gründe, kein E-Auto zu fahren (und über einen Tesla reden wir lieber mal nicht). Das fängt beim Finanziellen schon mal an. Wer ein Auto hat, welches noch läuft, warum soll man sich ein teures neues Auto kaufen? Vielleicht reicht das Geld einfach nicht für ein neues Auto? Vielleicht wohnt man nicht in einem Eigenheim mit Solarpanelen auf dem Dach? uswusf
Es gibt mittlerweile erschwingliche und gute gebrauchte E-Autos zu kaufen und man kann die mittlerweile überall laden, beim Parken am Supermarkt, an öffentlichen Ladestellen usw. Es ist einfach nicht wahr das E-Autos nur für Reiche erschwinglich sind und nur am Einfamilienhaus geladen werden können. Man zahlt wirklich nur ein Drittel oder noch weniger für den Unterhalt und spart noch Steuern und Inspektionskosten und kann jedes Jahr die THG Prämie kassieren. Ich hab’s ausprobiert (wohne zur Miete), es ist wirklich am Ende viel günstiger.
Ist Lebenszeit nicht wertvoller, als dumm im Auto zu sitzen und Prozente zu beobachten bis die Karre voll ist, oder nach freien Lademöglichkeiten zu suchen? Aber jeder wie er mag.
Bei uns ist der Sprit jetzt einfach den ganzen Tag teuer. Wie konnte das nur passieren?
Ja, wer hätte denn erwarten können, dass in die Preise ein ordentlicher Puffer mit einkalkuliert wird. Sowas aber auch. Schon erstaunlich, wie realitätsfern die Damen und Herren in Berlin sind. Aber solange das den Nebeneffekt der höheren Steuereinnahmen bringt, wird darüber hinweg gesehen.
+ 1
Ich frag mich wann der Rewe um die Ecke auch die Preise untertags nach Uhrzeit anpasst… was für ein Unsinn eine Preisanpassung von einem Produkt nach Uhrzeit …gibt halt zu wenig Konkurrenz für die paar Konzerne, die Benzin anbieten. Die Tankstellenpächter haben da keinen Einfluss auf Benzinpreise …bekommen den vorgegeben.
Denke mal, dass das so kommen wird – habe schon Märkte gesehen, die mit digitalen Preisschildern an den Regalen arbeiten.
… rechtlich wäre das durchaus möglich – in eine Marktwirtschaft darf man nämlich seinen Preis selber festlegen.
Meines Wissens wurde das bereits getestet: Wenig Kundenverkehr günstiger, mehr Kundenverkehr teurer! Das freut die arbeitende Person
April April!!!
Leider nicht. Habe heute vor 12, Super für 2,29€ getankt.
Mir machen teure Preise nix. Ich tanke immer für 50€.
Ein Klassiker.
20 DM! ;-)
ja, aber diesmal zweimal 50€ in der Woche und nicht mehr einmal.
Das ist die nunmal die lächerliche unfähige deutsche Bundesregierung.
Das ist der nun mal lächerlichste Kommentar hier.
So viele gute Argumente! Da wundern mich die Wahlergebnisse echt nicht mehr…
… mach’s doch besser – du Großmaul!
Hast Du vor Deinem Kommentar auch Dein Gehirn benutzt oder haust Du das so aus der Hüfte raus
Funktioniert doch wunderbar. Hier in der Stadt sind alle bei dem hohen Einstiegspreis geblieben, aber ein Dorf weiter sind sie schon 6 Ct billiger. Und ich kann sicher sein dass sie nicht in den nächsten Minuten wieder erhöhen.
Klasse Aktion der Regierung. Kurz vor 12 ist ja auch die optimale Uhrzeit für die meisten Arbeitnehmer…
Wir sind laut unserer Bundeskanzler ja sowieso zu faul und arbeiten nichts, da bleibt auch Zeit zum tanken um kurz vor 12 Uhr.
Danke, gut erkannt. Politiker haben das natürlich nicht bedacht, welch Wunder…
Die haben darauf geachtet, dass in den Pendler-Zeiten keine Preiserhöhungen stattfinden können – kann man gut finden, oder blöd rumnörgeln!
Die müssen ja auch nicht selbst tanken. Glaube die wären sogar zu unfähig zu tanken.
Genau mein Gedanke. Diese Regelung ist ein ganz, ganz schlechter Scherz. Andere Länder senken zeitweise die Mineralölsteuer oder deckeln grundsätzlich die Preise. Was kriegen wir? Eine realitätsferne Lösung, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nur zu noch höheren Preisen führen wird. Toll gemacht.
Bei der letzten Steuersenkung zur Corona-Zeit wurde die Senkung nicht an die Verbraucher weitergegeben, sondern von den Öl-Konzernen eingesackt (einfach mal googeln!).
Mit Ansage wieder Müll veranlasst.
Benzinpreis.de ist die beste App für einen guten Überblick über die Benzinpreise in der Republik. Viele weitere hilfreiche Funktionen in der App enthalten.
Das Problem ist nicht den tagesaktuell besten Preis zu finden und dafür Umwege zu fahren. Das Problem ist die Preisentstehung und das Preis-Niveau generell.
Immer wieder schön das infotainment vom Golf 7 zu sehen :-)
Alles gern A…. es gibt nur noch eine Richtung. Und zwar nach oben im noch mehr abzuzocken. Heute z.B.. NUR 20 Cent t!!!!! Senkung======= 00000
Super, Ingo!
Ich frage mich, wann endlich die Bauern anfangen zu demonstrieren???
Oder wurden sie damals etwa nur vom rechten Abschaum vor den Karren gespannt um das grüne Feindbild als den Sündenbock darzustellen?
Ich sag’s mal nach FDP Manier:
Das nennet sich Technologieoffenheit!
FDP? Wer war das noch?
Nach einem halben Tag schon das Fazit ziehen, Tollhaus.
Man hat in Österreich jahrelang sehen können, dass das Modell nicht funktioniert. Weshalb es Österreich jetzt auch ändert. Und zeitgleich übernimmt die Hinterwäldler-Union das alte nicht funktionierende Modell.
Bin bei meinen Schwiegereltern in Polen. Hier tanke ich gewohnt günstig, trotz Krise. :)
Kurios ist auch das gefühlt fast alle Apps nicht mehr richtig und zuverlässig aktualisieren. Seid gestern
Ich komme gerade vom E-Auto-Ladetarif-Artikel. Da ist anscheinend jeder mit 2 Lade-Apps überfordert. Wenns ums Benzin geht, gehts auf einmal. Komisch.
Den Artikel hätte ich gerne mal. Hast Du einen Link?