Für Nutzer, die noch nicht auf iOS 26 sind
iOS 18.7.7: Apple schiebt Sicherheitsupdate für ältere Geräte nach
Apple hat mit iOS 18.7.7 ein weiteres Sicherheitsupdate für ältere iPhone- und iPad-Modelle veröffentlicht. Die Aktualisierung folgt auf das Update für Geräte wie das iPhone XS, das iPhone XR sowie entsprechende iPad-Varianten, richtet sich aber an aktuellere Geräte. Damit erweitert Apple die Verfügbarkeit der Aktualisierung über die zunächst unterstützten Modelle hinaus.
Bemerkenswert ist, dass das Update jetzt Nutzer erreicht, die bislang nicht auf die aktuelle Systemgeneration iOS 26 gewechselt sind. In der Regel konzentriert sich Apple bei Sicherheitskorrekturen auf die jeweils neuesten Betriebssystemversionen. Dass nun auch eine ältere Version wie iOS 18 gezielt nachgebessert wird, unterstreicht die erhöhte Dringlichkeit.
Bereits in den vergangenen Wochen hatte Apple mehrfach dazu aufgerufen, iPhones zeitnah zu aktualisieren. Hintergrund sind Sicherheitslücken, die es Angreifern ermöglichen, über manipulierte Webseiten Zugriff auf persönliche Daten zu erhalten.
DarkSword als Auslöser für Nachbesserung
Auslöser für das neue Update ist offenbar die als DarkSword bekannte Schadsoftware. Wie bereits berichtet, kann diese Sicherheitslücken ausnutzen, wenn Nutzer eine entsprechend präparierte Internetseite aufrufen. In solchen Fällen ist es möglich, dass Angreifer Zugriff auf Inhalte wie Kontakte, Nachrichten oder gespeicherte Zugangsdaten erhalten.
Die Besonderheit liegt darin, dass entsprechende Werkzeuge inzwischen frei zugänglich sind. Sicherheitsforscher hatten zuletzt darauf hingewiesen, dass der zugrunde liegende Code auf Plattformen wie GitHub verbreitet wird. Dadurch sinkt die technische Hürde für Angriffe deutlich.
Apple reagiert darauf mit einem zweigleisigen Ansatz. Geräte mit iOS 26 sind bereits gegen die Schwachstelle abgesichert. Parallel stellt das Unternehmen nun auch für ältere Systeme ein Sicherheitsupdate bereit. Trotz der nachgereichten Aktualisierung empfiehlt Apple weiterhin den Wechsel auf die neueste iOS-Version.
Update ist schon länger abrufbar…
Hatte ich schon am 24.3. aktualisiert … dann jetzt eben noch mal…
Vielleicht den Artikel nochmal lesen. Aktuelle Geräte, die auch iOS 26 unterstützen, bekamen das Update vorher nicht. Das ist neu und der gesamte Sinn hinter dem Artikel.
Mein Kommentar bezog sich auf den Artikel : https://www.iphone-ticker.de/ios-18-7-7-wichtiges-altgeraete-update-adressiert-32-sicherheitsluecken-275158/ vom 25.3.
Hab zwar kein Gerät mehr davon im Einsatz aber das finde ich vorbildlich! Sehr gut.
Mal schnell aktualisieren, bevor das wieder zurückgezogen wird. War bei der letzten delayed ota schon ärgerlich.
Gibt’s da nicht einen guten Grund ein Update zurückzuziehen? Dann sollte man das ja erstmal nicht installieren bzw. nicht installieren können, wenn es Fehler hat, oder?
Mein Kommentar betrifft eine etwas andere Baustelle.
„ Eine Möglichkeit, von einer iOS- oder iPadOS-Beta auf eine offizielle Version zu aktualisieren, die nicht mehr signiert wird, ist die Verwendung eines verzögerten OTA-Profils. Wenn Apple aufhört, OS-Versionen zu signieren, benötigen Unternehmen mehr Zeit, um zu überprüfen, ob die neuere Version mit ihrer Software/Apps funktioniert, so dass sie einen 3-monatigen Timer haben, um die neuere Version zu verwenden.
Wir können diese 90-tägige Verzögerung nutzen, um zu bestimmten Betriebssystemversionen zu wechseln, auch wenn Apple aufgehört hat, sie für die breite Öffentlichkeit zu unterzeichnen.
Sie würden ein Profil installieren, das mit einem anderen Server (afaik) sprechen würde, und dann können Sie OTA auf eine nicht signierte (aber innerhalb des 90-Tage-Zeitraums) OS-Version aktualisieren.„ Übersetzt durch google.
Diesen Trick können auch Privatpersonen nutzen. Problem war, daß Apple diese Möglichkeit Mitte März stellenweise zurückgezogen hat.
Danke für die Info ich konnte auf meinem 16 Pro Max von iOS 18.7 auf 18.7.7 Updaten !
26 läuft mittlerweile gut, warum bist du noch auf 18?
Ich werde gedrängt zu ios26 will aber bei 18 bleiben wie kann ich 18.7.7 installieren ich hab nur 26 zur auswahl???????????
War bei mir auch lange so. Gestern endlich ging es: weiter nach unten scrollen, da fand sich (zumindest bei mir) der Hinweis, dass auch 18.7.7 zur Verfügung stünde.
ENDLICH !
Und lange ueberfällig das Apple das tut!
In der Vergangenheit hat Apple das bereits schon einmal so praktiziert. Eben keine verpflichtenden Update Zwang sondern eben: „auch verfügbar“
Daumen hoch und am Besten so beibehalten für kritische Sicherheitpatches !
Jetzt fehlt noch ein „eingeschränkter Modus“ auf älteren Geräten vor iOS 15 damit man diese auch noch gefahrlos weiter nutzen könnte
Ach cool.
Ich habe noch nicht auf 26 upgedated, da dafür gerade nicht genug Speicherplatz frei ist. Von daher bin ich froh, dass das auch für v18 nachgeschoben wurde.
Vielen Dank für die Info :-)
ENDLICH! Hat nun aber echt lang genug gedauert.
Bei scheitert zum zweiten Mal das „Update überprüfen“
Hatte ich bisher noch nie
bei mir auch…hab aber 18.7.7 vor einiger Zeit schon auf meinem XR installiert.
Ja, genau so war es bei mir auch, habe mein XR aber problemlos jetzt zum 2. Mal mit 18.7.7 aktualisiert.
Ist bei mir gerade genauso. Mehrere Versuche, aber jedes Mal scheitert die Überprüfung… :-(
Same here. Xs, iOS 18.7.7 hatte ich die Tage schon installiert und jetzt kommt erst der Hinweis zum Update. In der Fehlermeldung beim Überprüfen steht ‚iOS 18.7.7 ist kurzzeitig nicht verfügbar‘!?
Update wurde zurückgezogen
Ich lese nur hier etwas von Update zurückgezogen!?
Ich antworte mir mal selbst. Update ist nicht zurückgezogen, gestern zuhause noch ein Gerät aktualisiert.