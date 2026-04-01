iOS 18.7.7: Apple schiebt Sicherheitsupdate für ältere Geräte nach

Apple hat mit iOS 18.7.7 ein weiteres Sicherheitsupdate für ältere iPhone- und iPad-Modelle veröffentlicht. Die Aktualisierung folgt auf das Update für Geräte wie das iPhone XS, das iPhone XR sowie entsprechende iPad-Varianten, richtet sich aber an aktuellere Geräte. Damit erweitert Apple die Verfügbarkeit der Aktualisierung über die zunächst unterstützten Modelle hinaus.

Bemerkenswert ist, dass das Update jetzt Nutzer erreicht, die bislang nicht auf die aktuelle Systemgeneration iOS 26 gewechselt sind. In der Regel konzentriert sich Apple bei Sicherheitskorrekturen auf die jeweils neuesten Betriebssystemversionen. Dass nun auch eine ältere Version wie iOS 18 gezielt nachgebessert wird, unterstreicht die erhöhte Dringlichkeit.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte Apple mehrfach dazu aufgerufen, iPhones zeitnah zu aktualisieren. Hintergrund sind Sicherheitslücken, die es Angreifern ermöglichen, über manipulierte Webseiten Zugriff auf persönliche Daten zu erhalten.

DarkSword als Auslöser für Nachbesserung

Auslöser für das neue Update ist offenbar die als DarkSword bekannte Schadsoftware. Wie bereits berichtet, kann diese Sicherheitslücken ausnutzen, wenn Nutzer eine entsprechend präparierte Internetseite aufrufen. In solchen Fällen ist es möglich, dass Angreifer Zugriff auf Inhalte wie Kontakte, Nachrichten oder gespeicherte Zugangsdaten erhalten.

Die Besonderheit liegt darin, dass entsprechende Werkzeuge inzwischen frei zugänglich sind. Sicherheitsforscher hatten zuletzt darauf hingewiesen, dass der zugrunde liegende Code auf Plattformen wie GitHub verbreitet wird. Dadurch sinkt die technische Hürde für Angriffe deutlich.

Apple reagiert darauf mit einem zweigleisigen Ansatz. Geräte mit iOS 26 sind bereits gegen die Schwachstelle abgesichert. Parallel stellt das Unternehmen nun auch für ältere Systeme ein Sicherheitsupdate bereit. Trotz der nachgereichten Aktualisierung empfiehlt Apple weiterhin den Wechsel auf die neueste iOS-Version.